La Autónoma de Barcelona investiga a un profesor por exigir a sus alumnos no usar mascarilla

Según la denuncia del Consejo de Estudiantes de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el profesor "presiona a los alumnos" para que no sigan el protocolo sanitario, "no permite el uso de mascarilla y de geles hidroalcohólicos y se niega a llevar mascarilla". El docente, según esta denuncia, asegura que no respetará "las medidas absurdas impuestas por un experimento social masivo". Unos hechos por los que la Universidad ya le está investigando.