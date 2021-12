Otro año más, la pandemia de coronavirus pone en jaque las fiestas navideñas, pues las vacaciones y sus celebraciones se dan en medio de una sexta ola de contagios disparada, con máximos históricos de positivos diarios y la incidencia acumulada sin parar de crecer. Ello ha llevado a los gobiernos autonómicos a implentar medidas restrictivas para contener, en la medida de lo posible, la expansión de casos con COVID-19.

Entre ellas, una de las más polémicas, y que se implantará en todo el territorio nacional a partir de este viernes, 24 de noviembre, es la obligatoriedad en el uso de la mascarilla en espacios exteriores salvo expceciones muy concretas -hasta ahora, solo era obligatoria en interiores-. En relación al resto de medidas, los dirigentes autonómicos no se ponen de acuerdo para llevar a cabo un plan de restricciones común en todos los territorios.

Así, mientras comunidades como Galicia o Cataluña proponen la implementación de medidas de un carácter más duro, como el uso generalizado del certificado COVID, la puesta en marcha de los toques de queda y o la limitación de personas en las reuniones, otras como Aragón o Madrid no ven, en un principio, necesarias más medidas en lo que duren las fiestas de Navidad. De momento, estos son los planes que tiene cada comunidad para atajar la curva de contagios.

Andalucía

Andalucía era una de las comunidades que pedía que la mascarilla volviese a ser obligatoria en exteriores, por lo que la considera una "buena medida" entre las propuestas por Sánchez. No obstante, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado al Gobierno de Sánchez porque, considera, la Conferencia de Presidentes llega tarde. En la reunión ha planteado la creación de un nuevo fondo covid para hacer frente al gasto generado por la pandemia y la aprobación de una Ley de Pandemias.

En la reunión también ha planteado que la incidencia acumulada deje de ser el principal indicador a la hora de adoptar medidas y se tenga en cuenta la presión hospitalaria. De momento, en la hostelería y la restauración andaluza hay que aportar el certificado covid o una prueba negativa para acceder al interior de los establecimientos.

La vacunación aquí está al 80,6% con doble dosis. En cuanto a la dosis extra, la tiene el 84% de los mayores de 70 años y el 57% de los sexagenarios. Todo mientras esta región tiene una de las incidencias más bajas de España con 495 casos. Sin embargo, se acerca al máximo indicador de riesgo por contagios (más de 500), con una ocupación en UCI del 7,2 y de las más bajas en planta hospitalaria (4,3 %).

Aragón

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no veía "viable" la adopción de medidas adicionales antes de Navidad, y ha considerado "insuficientes" las propuestas por Sánchez, como la mascarilla en exteriores, "porque las posibilidades de contagio son mínimas, por no decir inexistentes". Por eso, ha anunciado que planea adoptar nuevas medidas la próxima semana después de Nochebuena y Navidad.

En cuanto a las restricciones, en Aragón se exige el pasaporte COVID en hostelería para celebraciones de más de diez personas, ocio nocturno, salones de juego, visitas en hospitales y centros sociales especializados y en grandes eventos de más de 500 asistentes en cerrado y 1.000 en abierto.

El 79,7% de los ciudadanos de Aragón tiene pauta completa, y en cuanto a las dosis extra, la tiene el 86% de los mayores de 70 años y 64 % de los sexagenarios. Su incidencia ha sobrepasado los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes y su presión hospitalaria está en el indicador de riesgo muy alto (de 15 % al 25 %) al situarse por encima del 19 %.

Asturias

Los tribunales han autorizado la implantación del pasaporte covid para acceder a locales de hostelería, centros sociosanitarios o gimnasios de la comunidad durante un mes. Entra en vigor la semana que viene. No se van a adoptar medidas adicionales a las actuales durante Nochebuena, Navidad y el resto de fin de semana. Todos los establecimientos de hostelería, discotecas, negocios de ocio nocturno, locales de juego y apuestas y gimnasios de Asturias deben contar con medidores de concentración de CO2.

Asturias es la comunidad con mayor tasa de vacunación (85,2 % con pauta completa). El 91,3% de los mayores de 70 años y el 77,9% de sexagenarios tiene la dosis extra ya. Fue el primer territorio en llegar a la nueva normalidad en septiembre y desde entonces su situación epidemiológica ha ido empeorando con una incidencia ahora de los 818 casos. La ocupación hospitalaria está progresivo aumento, hasta el 6%, y las unidades intensivas ya pisan el riesgo muy alto con un 15,9 % de pacientes graves.

Baleares

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha defendido las medidas de las islas, "avaladas, además judicialmente". Además, ha mantenido que "respalda y acata" las nuevas medidas que apruebe el Ejecutivo central para hacer frente al avance de la sexta ola del COVID-19, aunque cree que la mascarilla en exteriores no debería de ser obligatoria en lugares poco transitados.

El Gobierno en Baleares ha acordado extender la exigencia del certificado COVID a todos los establecimientos de la restauración de las islas, independientemente de su aforo, y a todos los establecimientos culturales, una medida que deberá ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Los trabajadores no vacunados de los centros sanitarios deben someterse a tres pruebas de detección del coronavirus cada semana.

El 73,4 % de su población cuenta ya con la pauta completa, y el 82% de los mayores de 70 y el 52,4% de los sexagenarios tienen la dosis de refuerzo. Baleares tiene actualmente una incidencia por encima de los 700 casos y registra unas unidades de críticos de algo más del 18%, es decir en el semáforo rojo de riesgo.

Canarias

En Canarias, en Nochebuena y Navidad y solo en el ámbito privado y familiar se limitan las reuniones a grupos de diez personas en las islas que se encuentren en nivel 2 y 3. En las islas, tiene doble dosis ya de la vacuna contra el COVID el 76,2% de sus ciudadanos, y al 77,7% de los mayores de 70 años y al 53% de los sexagenarios se le ha administrado ya la dosis de cuerdo. Su incidencia está en 751 casos y arrastra también la ocupación en las UCI, que está cerca entrar en el indicador de riesgo muy alto con algo más de un 14 %.

Cantabria

El presidente del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla, pedía antes de la Conferencia de Presidentes medidas comunes porque "de nada vale que un territorio tome una medida y otro, al lado, la contraria". La vacunación de los menores y la aplicación de dosis de refuerzo también en los jóvenes son algunas de las propuestas que Revilla ha trasmitido en la reunión junto al presidente del Gobierno.

Y tras ella, ha celebrado las medidas aplicadas y que no haya "restricciones muy radicales". Cantabria no plantea así, y por el momento, más restricciones, y pretende priorizar en la vacunación de tercera dosis de refuerzo contra la covid porque su Gobierno considera que dicha estrategia ha demostrado una "eficacia total" en la contención de la gravedad de los indicadores pese al incremento de los casos y hospitalizaciones.

Actualmente, tiene al 82,6% de su población vacunada con pauta completa. Además, el 88% de los mayores de 70 y el 57,2% del grupo de 60 a 69 años tiene la dosis extra. La región de Revilla pasó a riesgo muy alto esta semana al sobrepasar los 500 casos y se sitúa actualmente en los 606, una situación que ha disparado en las últimas semanas la ocupación en las unidades intensivas por encima del 19,4%.

Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, también pedía volver a generalizar el uso de la mascarilla y valorar la situación de los actos multitudinarios. Tras la reunión, ha anunciado que no endurecerá las medidas esta Navidad y reforzará la sanidad.

Es decir, su Gobierno estima que, de momento, no son necesarias más medidas aunque mantiene la puerta abierta a tomarlas y pide para ello un marco jurídico más claro. La Comisión de Salud Pública castellano-manchega se reunirá y estudiará opciones para responder a una emergencia o cambio de tendencia que agrave la pandemia.

Castilla-La Mancha cuenta ahora mismo con la incidencia más baja de España (374 casos) con una ocupación de pacientes graves por coronavirus del 12,4%, es decir en el indicador amarillo (riesgo alto). Y en cuanto a la vacunación, el 77,2% de población en el territorio tiene ya la pauta completa, y el 88,2% de los mayores de 70 y el 67,9% de las personas entre 60 y 69 tienen la dosis extra.

Castilla y León

No impondrá restricciones adicionales, como reducir los aforos o cerrar el ocio nocturno, para atajar la sexta ola de COVID, aunque sí recomienda limitar las reuniones familiares y sociales estas navidades. Su incidencia supera ya los 1.000 casos, lo que ha comenzado a presionar sus unidades de críticos en la última semana, que se sitúan ahora en riesgo muy alto con un (20,9)%. Ha registrado en el último día su máximo de contagios diarios de toda la pandemia, 4.344 casos nuevos.

Castilla y León es la cuarta comunidad con mayor tasa de población (83,1%) con pauta completa. En este sentido, el 91,2% de los mayores de 70 años y el 83% de los sexagenarios cuentan ya con la tercera dosis contra el coronavirus.

Cataluña

El Govern ha dado marcha atrás y ha eliminado las cuarentenas para personas vacunadas con la pauta completa que hayan sido contacto estrecho de un positivo, pero espera a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncie y respalde el resto de medidas planteadas. Entre ellas, el toque de queda nocturno (de 1:00 a 6:00 horas); la limitación de reuniones a diez personas; la reducción de aforos en restauración, cine, teatros, actividades culturales y deportivas; y el cierre del ocio nocturno.

En la reunión de la Conferencia de Presidentes, Perè Aragonés ha pedido además que se cree un fondo covid para hacer frente al gasto en el que están incurriendo las regiones para frenar la pandemia. Cataluña tiene la segunda tasa de ocupación en UCI más alta de España (30,4%), así como una de las mayores de pacientes en planta (8%), aunque su incidencia (756) está muy por debajo de comunidades como Navarra, País Vasco o Aragón, que rebasan los 1.000 casos.

El número de contagios se multiplica cada día. Por su parte, el 76,6% de la población catalana tiene ya dos dosis de la vacuna. Además, el 81% de los mayores de 70 años y el 63% de los sexagenarios cuenta con la dosis extra.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha acudido a la Conferencia de Presidentes con la intención de pedir el "uso generalizado de la mascarilla", así como un impuso a la vacunación con las dosis de refuerzo. Sobre las medidas, Puig ha dicho: "Más que medidas de restricción propias del 2020, medidas de protección propias del 2022", haciendo hincapié en la vacunación.

En Comunidad Valenciana se exige el pasaporte covid en toda la hostelería y la restauración, y en gimnasios, cines, circos, instalaciones deportivas y sedes en los que se consuma bebida o comida, con independencia de su aforo. El 80,1% de sus ciudadanos está con doble dosis, y el 86,7% de los mayores de 70 años y el 56% de los sexagenarios con dosis extra.

En esta comunidad, la ocupación en las unidades intensivas ha ido aumentando vertiginosamente en los últimos días, hasta llegar al 21,2 %, con una incidencia de 724 casos. Según un informe Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, los datos han llevado a la comunidad a situarse en fase de transmisión comunitaria sostenida y generalizada "de difícil control", con una alta presión sobre el sistema sanitario.

Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pedía "medidas consensuadas" como resultado de la Conferencia de Presidentes. En la reunión, ha insistido en la necesidad de acelerar la inoculación de las dosis de refuerzo y se ha posicionado en contra de cualquier restricción propia del 2020: "¿Cómo cerramos negocios si eso no está afectando a los ingresos hospitalarios? Hay que tener un poquito de empatía, algunos lo ven todo muy fácil".

Extremadura es la tercera comunidad en España con mayor tasa de población vacunada (83,6%). Dosis extra: la tienen el 86,5 % de los mayores de 70 años y el 75,5% en la franja de 60 a 69. Entró en riesgo muy alto por contagios esta semana al sobrepasar los 500 casos (ahora 640) pero tiene la ocupación en las unidades de cuidados intensivos más baja de España, en el 2%, es decir por debajo del riesgo y en situación de relativa normalidad.

Para salvar las fiestas, no se permiten las visitas a los pacientes hospitalizados ni las visitas de los menores, y es obligatorio el uso de la mascarilla y la higiene de manos antes y después de acceder a cualquier área de hospitalización, sala o consulta.

Galicia

La prioridad del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo es la de acelerar las terceras dosis de refuerzo, prueba de ello es que antes de que lo aprobase la Comisión de Salud ya decidió que pondría una tercera dosis a los mayores de 50 años. Quiere además pactar medidas de limitación de aforos por si se complica la situación, y también la mascarilla en exteriores.

En la Conferencia de Presidentes, Feijóo ha reclamado una Ley de Pandemias y un fondo COVID-19 para las regiones al Gobierno. También ha propuesto que se extienda la exigencia de test diagnósticos en los aeropuertos y las estaciones de trenes a los viajeros españoles, no solo a los extranjeros. Además, ha planteado la no celebración de cotillones de Navidad o Cabalgatas de Reyes porque asisten niños que aún no están vacunados.

El presidente gallego se ha mostrado contrario, por ser de "enorme riesgo", a que los contactos estrechos de infectados que estén vacunados con doble dosis no hagan cuarentena. Con todo ha avisado que aunque no haya restricciones el 24 y el 25, la próxima semana se revisará todo. Mientras tanto, recomienda que en las celebraciones navideñas haya una o dos unidades familiares como mucho.

Galicia es el segundo territorio con mayor porcentaje de vacunados, el 85,2%. Además, el 92,3% de los mayores de 70 y el 91,8% de los sexagenarios tiene la dosis de recuerdo. Allí ahora mismo se encuentran en los 627 casos, registrando la segunda tasa más baja de España en ocupación en UCI (5,7 %), aunque ya se encuentran en el umbral que avisa sobre riesgo.

La Rioja

La Rioja ha visto autorizada ya por la Justicia su propuesta de exigir el certificado covid para acceder a hospitales, centros de servicios sociales, ocio nocturno y restaurantes con aforo de más de 50 comensales hasta el próximo 22 de enero.

Los contagios en esta comunidad han repuntado fuertemente en los últimos días, lo que eleva su incidencia a 1.341 casos y presiona sus UCI por encima del 18,8%, en riesgo muy alto. En este territorio, el 80,6% de la población tiene la pauta completa, mientras que el 83,2% de los mayores de 70 años y el 76,7% del grupo de 60 a 69 años cuentan con la dosis de recuerdo.

Madrid

La Comunidad de Madrid era una de las regiones que ya antes de la reunión con el presidente del Gobierno y el resto de comunidades autónomas había dejado claro que no veía necesario adoptar nuevas medidas. Tras la Conferencia de Presidentes, Isabel Díaz Ayuso ha recalcado su posición: "No compartimos las mascarillas al aire libre si hay distancia, ni los rastreadores militares a estas alturas, ni los cierres sin datos sanitarios".

En cambio, ha destacado la presidenta regional, sí está a favor de la Ley de Pandemias que han reclamado otros mandatarios, también de los fondos covid, de la aceleración de la vacunación, de un mayor testeo de casos, de contratar a sanitarios y del "autocuidado".

Durante el último día la incidencia ha escalado en más de 200 puntos (529 desde el viernes) hasta los 1.011 casos, mientras los contagios diarios se han cuadriplicado en una semana hasta superar los 11.000. Sin embargo la progresión de la ocupación en UCI avanza de manera lenta y se sitúa en el 14,6 % y en el 5,7 % en planta. En cuanto a la vacunación, el 78,2 % cuenta con la pauta completa; el 79,2% de los mayores de 70 años y el 53,1% en el tramo de 60 a 69, además, con, la tercera dosis.

Murcia

El Gobierno murciano ha anunciado en rueda de prensa en fuerte endurecimiento de las restricciones para las Navidades. Desde esta medianoche y hasta el 14 de enero se aplicará el cierre de la actividad no esencial a las 01:00 horas, un máximo de 10 clientes por mesa en bares y restaurantes, el cierre de las pistas de baile y la prohibición del consumo en barra. Unas medidas, aseguran, que se tendrán que "cumplir especialmente el 24 y el 25".

El repunte de casos ha empujado la incidencia hasta los 900 casos y la ocupación de pacientes críticos está por encima del 13 %, es decir en el semáforo amarillo (de 10 % al 15 %) con riesgo alto. Actualmente, la doble dosis de la vacuna la tiene el 78,2% de su población, y el 83% de los mayores de 70 años tiene el pinchazo de recuerdo, así como el 62% de sus sexagenarios.

Navarra

Navarra, que ha calificado las medidas adoptadas por Cataluña como "muy duras", acudía a la reunión de la Conferencia de Presidentes con "actitud de escucha y sin descartar nada". "No descartamos nada, nunca lo hemos hecho, cuando hemos tenido que tomar medidas lo hemos hecho así", explicaba la presidenta, María Chivite.

Tras la reunión, Chivite ha informado de que se ampliará la exigencia del certificado COVID a más espacios y situaciones, y no descartado otras medidas referentes a horarios y aforos, si la situación epidemiológica empeorase. El 79,6% de la población navarra tiene pauta completa. En este sentido, el 92% de sus mayores de 70 años han sido pinchados con refuerzos, al igual que al 82% de los sexagenarios.

Navarra fue de las primeras en entrar en riesgo muy alto por contagios hace semanas y es la que peor situación de contagios tiene (incidencia por encima de los 1.500 casos), registrando picos máximos desde el inicio de la pandemia de más de 900 positivos diarios. Las UCI están en riesgo muy alto, en el 21 %, aunque este indicador fluctúa entre décimas de subidas y bajadas, por lo que la situación se mantiene.

País Vasco

El País Vasco ha anunciado que para los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 5 y 6 de enero, cerrará la hostelería y los comercios desde las 21:00 horas hasta las 8:00 horas del día siguiente. No obstante, los establecimientos que den cenas podrían estar abiertos hasta las 23.30 horas.

Además, el gobierno vasco era uno de los que se mostraba a favor de la vuelta obligatoria de las mascarillas a las calles. El lehendakari, Iñigo Urkullu, también ha solicitado en la Conferencia de Presidentes que se reforme la legislación ordinaria estatal a través una Ley Antipandemias. País Vasco tiene la segunda peor incidencia en España, con 1.273 casos, tras Navarra, por lo que se sitúa como el segundo territorio con la peor evolución de contagios (nuevo récord de casi 3.600 nuevos positivos en el último día).

Además, su presión en las unidades de cuidados intensivos se encuentra en el 20,9%, mientras que en planta está por encima del 8%, una de las más altas del país. En contraposición, es la sexta comunidad en España con mayor porcentaje de población con doble dosis (80,9%), teniendo el 86,3% de los mayores de 70 años y el 68,9% de los sexagenarios la dosis extra.