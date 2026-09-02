Miles de migrantes regresan voluntariamente a Marruecos por el cansancio y la violencia: "Tenemos miedo de dormir en la calle porque a veces nos pegan"

Sí, pero... Algunos de los que siguen en Ceuta relatan el miedo de volver a su país porque, al regresar, "te envían al Sáhara".

Miles de migrantes que ingresaron en Ceuta han optado por regresar a Marruecos, debido al cansancio y miedo que sienten tras la euforia inicial. Aunque no es un éxodo masivo, cada día decenas retornan, sumando más de 3.600 desde el 10 de agosto, según el ministro Ángel Víctor Torres. En la frontera, se despiden educadamente de los guardias civiles. Quienes permanecen en Ceuta, afirman que la violencia y el cansancio los han dejado casi solos. Muchos migrantes temen las consecuencias de volver, pero la desilusión y los rumores de deportaciones los empujan a considerar el regreso a pesar de los riesgos.

Miles de los migrantes que entraron en Ceuta han decidido volver a su país, mientras que los que se han quedado afirman que han pasado de la euforia al cansacio y de la ilusión al miedo. Por eso, a cuenta gotas, cada día regresan a Marruecos decenas de ellos.

No se trata de una salida abrupta o masiva, pero sí una realidad constante. Según el ministro Ángel Víctor Torres, más de 3.600 se han sido desde el 10 de agosto. Saludan educadamente, algunos incluso tienen una breve charla que los guardias civiles de la frontera, y se marchan, con paso tranquilo de vuelta a Marruecos.

"Ayer me quitaron el dinero, el teléfono, el documento de identidad marroquí. No he podido hacer nada por este sufrimiento y quiero volverme. Me vuelvo con mi familia", cuenta un hombre a laSexta antes de cruzar la frontera.

Los que permanecen en la ciudad autónoma lo confirman, vinieron acompañados de amigos y conocidos, y se han quedado prácticamente solos. "Están saliendo muchísimos amigos. La gente está muy cansada", comenta uno. "Solo se han quedado tres amigos", afirma otro. Un compañero añade: "Mi barrio se ha vuelto entero".

Denuncian ataques planeados

Las razones que dan son la hartura, el cansancio y la violencia que, denuncian, es planificada. "Nos pegan, persiguen, echan de todas partes", avisa un migrante. Otro reconoce que "tenemos miedo de dormir en la calle porque a veces nos pegan".

Muchos admiten que creyeron a pies juntillas que podrían empezar a trabajar rápido, pero igual que se difundió de boca en boca y por redes sociales que era el momento de tirarse al mar, ahora se extiende la creencia de que hasta aquí han llegado. Sin embargo, también les invade el miedo sobre las posibles consecuencias si regresan.

"Están oyendo que van a sacar a todos. Todos no podemos salir porque en Marruecos cuando sales, te envía al Sáhara", lamenta uno de ellos. Sin duda, hay que tener buenas razones como esta o nada que perder detrás, para mantenerse indefinidamente a la intemperie física y mental.