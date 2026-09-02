Bruselas apunta que hubo injerencia rusa en Ceuta pero posterior a la entrada masiva: buscaban lanzar el mensaje al mundo de que Europa se desmorona

Los detalles Según la UE, la injerencia rusa habría tenido lugar en tres niveles: a través de mensajes de miembros del Kremlin, en una red coordinada de páginas web para difundir propaganda y en redes sociales.

Desde Bruselas, la Unión Europea corrigió al Gobierno español sobre la supuesta injerencia de Rusia e Israel en la crisis migratoria de Ceuta. Según un informe de la UE, las cuentas rusas enviaron mensajes después del 31 de julio, no antes, como afirmó Pedro Sánchez. La injerencia rusa se habría dado en tres niveles: primero, a través de mensajes de figuras del Kremlin como Kirill Dmitriev; segundo, mediante una red de páginas web que difundieron propaganda comparando la situación con la caída de Roma; y tercero, a través de perfiles en redes sociales que amplificaron bulos sobre la crisis de Ceuta.

Desde Bruselas ha llegado una corrección a lo que ha mantenido el Gobierno español estos días: que hubo injerencias de Rusia e Israel en la entrada masiva de migrante a Ceuta. En un informe que la Unión Europea (UE) envió a España se habla de un envío de mensajes por parte de cuentas rusas, pero Bruselas dice que eso ocurrió en agosto, es decir, después del 31 de julio y no antes, como dijo el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Según la UE, la injerencia rusa habría tenido lugar en tres niveles. Primero, a través de mensajes lanzados por miembros del Kremlin como Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin. "Los europeos no quieren que sus hijos sean violados por inmigrantes", escribió en uno de ellos.

Segundo, en una red coordinada de cientos de páginas web utilizadas para difundir propaganda del Kremlin. "Dmitriev compara la situación de los refugiados de Ceuta con la caída de Roma en el 410 a.C.", se apunta en uno de esos titulares.

Los portales aparentan ser medios de comunicación y señalan una supuesta incapacidad europea para proteger sus fronteras, hablan del fracaso del proyecto europeo. "El enclave español de Ceuta puede convertirse en un centro de radicalización yihadista y reclutamiento terrorista", dice otro titular.

Y, tercero, una maraña de perfiles en redes sociales y grupos de Telegram que amplificaron los bulos para explotar la crisis de Ceuta. En total, más de 2.000 mensajes publicados tras la entrada masiva del 31 de julio que buscaban lanzar el mensaje al mundo de que Europa se desmorona.

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