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en un informe de la UE

Bruselas apunta que hubo injerencia rusa en Ceuta pero posterior a la entrada masiva: buscaban lanzar el mensaje al mundo de que Europa se desmorona

Los detalles Según la UE, la injerencia rusa habría tenido lugar en tres niveles: a través de mensajes de miembros del Kremlin, en una red coordinada de páginas web para difundir propaganda y en redes sociales.

Bruselas apunta que hubo injerencia rusa en Ceuta pero posterior a la entrada masiva: buscaban lanzar el mensaje al mundo de que Europa se desmorona
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Desde Bruselas ha llegado una corrección a lo que ha mantenido el Gobierno español estos días: que hubo injerencias de Rusia e Israel en la entrada masiva de migrante a Ceuta. En un informe que la Unión Europea (UE) envió a España se habla de un envío de mensajes por parte de cuentas rusas, pero Bruselas dice que eso ocurrió en agosto, es decir, después del 31 de julio y no antes, como dijo el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Según la UE, la injerencia rusa habría tenido lugar en tres niveles. Primero, a través de mensajes lanzados por miembros del Kremlin como Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin. "Los europeos no quieren que sus hijos sean violados por inmigrantes", escribió en uno de ellos.

Segundo, en una red coordinada de cientos de páginas web utilizadas para difundir propaganda del Kremlin. "Dmitriev compara la situación de los refugiados de Ceuta con la caída de Roma en el 410 a.C.", se apunta en uno de esos titulares.

Los portales aparentan ser medios de comunicación y señalan una supuesta incapacidad europea para proteger sus fronteras, hablan del fracaso del proyecto europeo. "El enclave español de Ceuta puede convertirse en un centro de radicalización yihadista y reclutamiento terrorista", dice otro titular.

Y, tercero, una maraña de perfiles en redes sociales y grupos de Telegram que amplificaron los bulos para explotar la crisis de Ceuta. En total, más de 2.000 mensajes publicados tras la entrada masiva del 31 de julio que buscaban lanzar el mensaje al mundo de que Europa se desmorona.

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