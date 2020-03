Compromís quiere que el Congreso investigue las cuentas del rey Juan Carlos tras conocerse que la Fiscalía de Suiza investiga unas donaciones millonarias a su amiga Corinna. 65 millones de euros que, según la investigación, podrían proceder de una comisión por el AVE a la Meca.

Una petición a la que se han sumado Esquerra Republicana, JxCat, BNG y Más País. Unidas Podemos ha anunciado que apoyará que se celebre esta comisión y nos descartan apoyar otras iniciativas.

Su objetivo, según los grupos que la solicitan, es investigar y, en su caso, "determinar la concurrencia de responsabilidades civiles, éticas y políticas" de las presuntas irregularidades que podría haber cometido el monarca emérito, así como su círculo más próximo.

En concreto, Compromís y ERC quieren que se investiguen las presuntas cuentas irregulares del rey emérito en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de testaferros y que se evalúe la procedencia del dinero.

Investigación en Suiza

La petición llega en el contexto de una investigación de la Fiscalía suiza sobre la presunta donación de 65 millones de euros que Juan Carlos I habría hecho a Corinna en 2012, dinero supuestamente procedente de comisiones ilícitas que habría percibido por sus gestiones para llevar el AVE a La Meca.

Este jueves, precisamente, Anticorrupción ha cursado una comisión rogatoria a Suiza para intercambiar información sobre ese supuesto regalo y averiguar si tiene relación con la adjudicación del AVE a La Meca que se investiga en España.

Unidas Podemos apoya la iniciativa

Unidas Podemos ha anunciado su apoyo a esa comisión y dice que defenderá que se investigue al monarca. La formación morada ya promovió hasta dos peticiones en este sentido en 2018, aunque entonces no formaba parte del Gobierno.

De hecho, según ha podido confirmar laSexta, Echenique ha llamado antes a Adriana Lastra, la portavoz socialista, para decirle que iban a hacer público su apoyo.

"Vamos a trabajar en el Congreso de los Diputados hablando con los demás grupos parlamentarios para tratar de incluir en el Congreso una Comisión de Investigación que pueda llegar al final del asunto", ha indicado el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, a través de Twitter:

"Una democracia sana y moderna no puede permitirse sospechas tan graves sobre la Jefatura del Estado", ha manifestado Echenique, que sostiene que esto "es enormemente lesivo para la democracia de nuestro país".

A su juicio, "hay que llegar hasta el final", y que sostiene que este "no es un tema de ser republicano o monárquico".

También Junts per Catalunya se ha sumado a la iniciativa de Compromís. Su portavoz, Laura Borràs, ha anunciado en Twitter que la formación ha registrado una batería de preguntas al Gobierno sobre este tema, así como la petición de que se cree una Comisión de Investigación.

"¿El Gobierno Progresista facilitará una Comisión de Investigación sobre la corrupción que rodea la monarquía española?", ha planteado la diputada en Twitter.

La investigación al rey ha sido solicitada en otras ocasiones, pero los letrados lo han rechazado siempre alegando que el Congreso no puede investigar al rey. Según los expertos, no se puede investigar al rey emérito porque el artículo 56.3 de la Constitución señala que la figura del rey es "inviolable", "no está sujeta a responsabilidad" y esa protección "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado".