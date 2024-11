Compromís quiere impulsar una moción de censura en Les Corts Valencianes contra Carlos Mazón tras su gestión de la DANA y va a buscar los apoyos necesarios para poder sacarla adelante. Según ha podido saber laSexta, el partido de Joan Baldoví va a solicitar el apoyo del PSOE valenciano (PSPV) para poder reunir los veinte diputados necesarios para registrarla.

Así, desde Compromís plantean dos opciones: o bien poner a disposición del PSOE sus diputados, o bien pedir cinco votos al PSPV para poder impulsar la moción de censura. Compromís quiere trasladar esta propuesta al PSOE este mismo lunes. Desde el PSOE aseguran que "de momento" no están "en ese escenario".

De igual forma, citan las mismas fuentes, desde Compromís quieren con esta inicitiva poner contra las cuerdas a Vox y obligarle a posicionarse. La posición de Vox de estos días ha sido la de no apretar al PP y poner el foco contra el presidente del Gobierno, una postura que no parece que vaya a moverse, a pesar de que no se han pronunciado aún sobre esta posible moción de censura.

Hasta el momento, el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, había pedido en varias ocasiones la dimisión de Mazón y le había acusado de "aferrarse al cargo", pero es la primera vez que plantean formalizar una moción de censura.

"Nos quiere hacer creer que él es la víctima, cuando las víctimas son esas 217 personas que murieron por no recibir un aviso a tiempo, un aviso a tiempo que él habría podido dar", afirmó Baldoví este sábado.