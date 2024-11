La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha descartado por ahora presentar una moción de censura contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la propuesta de Compromís. Morant ha asegurado este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo que ellos insistirán en su propuesta de ofrecer sus diputados al PP para sustituirlo por un "perfil técnico". En caso de una clara negativa del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, los socialistas "no descartan en un futuro" una moción de censura.

La dirigente socialista ha asegurado que una dimisión de Mazón tampoco sería suficiente porque cree que "la solución no puede ser seguir perpetrando esa mayoría", en referencia a la formada por PP y Vox. Por eso, ha sostenido que "una dimisión por sí sola nos llevaría a una sucesión de alguien apoyado con esta mayoría".

Por eso, Morant ha sostenido que el Partido Socialista, "en un acto de responsabilidad", pone "una propuesta realista encima de la mesa, pero esa solución" pasa por que el "PP también decida destituir a Mazón". "Yo creo que hasta Feijóo sabe que Mazón no se puede quedar", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que la solución que busca su partido es "transitoria, con un perfil y un Consell técnico". Este, argumenta, tendría que estar focalizado y enfocado "en la solución de los graves problemas de los valencianos": "Y luego, cuando se pueda, una convocatoria electoral".

Sobre quién podría ser el nuevo president, ha sostenido que entiende que "el PP tendrá alguna persona que cumpla que tenga un perfil técnico, de gestión reconocida y experiencia". "Mazón vino a decirnos que el president no tiene que estar en una emergencia, entonces váyase. No podemos continuar en manos de esta persona", ha indicado la socialista.

Por ello, ha mostrado "respeto y comprensión a la propuesta de Compromís", pero ha descartado por ahora presentar esa moción de censura. "Nos señala como alternativa, somos la alternativa, pero yo quiero seguir dándole esa oportunidad a la propuesta que hemos nosotros. Desde luego que hasta que el Partido Popular y Feijóo se pronuncien claramente de si descartan esta propuesta, nosotros no saldremos de ahí", ha zanjado.

No obstante, no cierra la puerta del todo a esta alternativa: "Es verdad que no descartamos tampoco que en un futuro, ante la no contestación o la contestación negativa de Feijóo, se pudiera plantear una moción de censura".