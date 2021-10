A partir de este lunes deja de llegar gas a España desde el Gasoducto Magreb Europa. Argelia abandona el suministro por su crisis política con Marruecos. Seguiremos, eso sí, recibiendo gas desde otro gaseoducto que nace también en Argelia y llega hasta a Almería. El país africano se ha comprometido a compensarnos a través del uso de buques metaneros, pero eso encarece el proceso. Por el gasoducto cerrado llegaban cerca de 6.000 millones de metros cúbicos al año.

Entrando en materia, el objetivo ahora es que el gas llegue por otras dos vías: por un lado, ampliar el gasoducto que va a seguir funcionando para que asuma 2.000 millones de metros cúbicos más. Los otros 4.000 millones se espera que puedan llegar por mar. Pero no parece que vaya a ser tan facil: el año pasado, el 60% del gas que llegó a España lo hizo por esta vía, y este 2021 la cosa no está siendo fácil.

Las llegadas en barco han caído un 9% en lo que va de año. "Todos los países ya tienen sus contratos cerrados, así que a ver de dónde negociamos para que nos traigan esos barcos", se ha preguntado Yolanda Moratilla, profesora e investigadora de la Universidad de Comillas-ICAI. Es decir, tenemos que abrir nuevos mercados. España espera atraer a 136 barcos entre el mes de noviembre y marzo, sería un 58% más que hace un año.

"Los metaneros están pensados para grandes distancias, pero en poca distancia se va a encarecer muchísimo", ha valorado Moratilla. Un 55% del gas total de nuestro país se destina a la industria. Otro 25% se utiliza para la producción de electricidad y el resto para uso doméstico. Aun así, los expertos insisten -y en esta línea avalan la idea del Gobierno de coalición-: el suministro está garantizado en nuestro país.

Según Carlos Palomino, analista de 'El Orden Mundial', en nuestro país "no hay problemas de desabastecimiento. No va a ocurrir en España". En una línea similar se ha expresado Yolanda Moratilla: "Yo creo que peligrar no, lo que pasa es que vamos a ir muy justos".