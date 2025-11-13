Las claves de la gripe aviar: qué es, zonas de riesgo en España y posibilidad de contagio a humanos

El contexto El Ministerio de Agricultura ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral ante el aumento del riesgo de propagación en España.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España. Esta determinación se ha tomado por la elevación del riesgo de propagación de la gripe aviar en nuestro país e incluye a las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, así como las que producen carne o huevos para su venta al consumidor. De esta forma se amplía la medida que se tomó el pasado día 10 de noviembre que obligaba a encerrar solo a las aves de zonas consideradas de alto riesgo y que afectaba a 1.201 municipios de nuestro país.

La cartera dirigida por Luis Planas ha publicado un comunicado en su página web en el que indica que estas medidas se toman teniendo en cuenta factores como el número de focos notificados en Europa, los puntos en los que se localizan y los movimientos de aves silvestres desde zonas de riesgo en el continente.

Igualmente, en dicho texto se recoge que desde julio se han notificado 139 brotes de influenza aviar en Europa. Concretamente, en España se han producido 14 focos en explotaciones, la mitad de ellos en Castilla y León, además de 53 en aves silvestres y cinco en cautivas. Además, la circular incluye cuatro medidas específicas:

Prohibición de la cría de patos y gansos con otras aves de corral

Prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que pueden acceder aves silvestres, salvo que sea tratada para evitar la aparición de virus

Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres

En el caso de que no se pueda confinar a las aves de corral, la autoridad competente de las distintas autonomías podrá autorizar el mantenimiento de las aves al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. No obstante, las aves deberán alimentarse y hacer sus necesidades en el interior de las instalaciones o en un refugio que evite el contacto de estas con la comida y agua destinadas a las de corral

¿Qué es la gripe aviar? ¿Qué tipos hay?

La influenza aviar es una enfermedad viral muy contagiosa causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae. Pese a que existen varias cepas, se suele clasificar en dos categorías en función de la gravedad de la enfermedad en las aves de corral. La de baja patogenicidad (IABP) suele causar sintomatología tan leve que, en ocasiones, pasa inadvertida, mientras que la de alta patogenicidad (IAAP) provoca una sintomatología grave y altas tasas de mortalidad.

Las enfermedades que afectan a animales requieren de distintos tipos de medidas de prevención, control, así como gestión de las mismas. A propósito, la Comisión Europea establece en su Reglamento 2018/1882 del 3 de diciembre de 2018, establece un catálogo de actuaciones en función de una lista de especies y grupos de especies que suponen un riesgo considerable para la propagación de dichas enfermedades.

En este texto se clasifica la gripe aviar altamente patógena, como una enfermedad de categoría A+D+E, es decir, aparece en la lista, pero no está presente habitualmente en el espacio de la UE. No obstante, se deben tomar medidas de erradicación en cuanto sea detectada. Por otra parte, la gripe aviar de baja patogenicidad, está clasificada como una enfermedad de categoría D+E, puesto que aparece en la lista y deben tomarse medidas para evitar su propagación en relación con su introducción en la UE o con desplazamientos entre Estados miembros.

Zonas de riesgo en España

Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, presentan un mayor riesgo de propagación aquellas comunidades por las que transcurren los corredores migratorios y áreas costeras. Concretamente, autonomías como Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana por sus kilómetros de costas, marismas, humedales y deltas de ríos como el del Ebro, o zonas de alta biodiversidad como Doñana o La Albufera.

No obstante, regiones como Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha, también aparecen destacadas por su concentración de humedales, tierras de regadío y por ser zona de paso en las migraciones de las aves silvestres. A su vez, Baleares, Ceuta, Galicia, País Vasco, Melilla y Murcia completan el mapa de zonas de riesgo que ratifican la alta probabilidad de propagación en España.

¿La gripe aviar se puede contagiar a humanos?

El número de casos registrados por contagio de aves a humanos es muy reducido. No obstante, es posible, pero para que se dé tiene que producirse un contacto estrecho durante un tiempo muy prolongado con aves infectadas. Por tanto, quienes mayor riesgo tienen de contagiarse son personas del sector, es decir, ganaderos o veterinarios.

En el caso concreto de España, así como en el resto de Europa, apenas se producen contagios. En gran medida esto se debe a las condiciones higiénico-sanitarias de nuestro entorno. Por tanto, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), ha catalogado la probabilidad de contagio entre humano y animal de "prácticamente cero".