Clara Serra, diputada en la Asamblea por Más Madrid, ha anunciado a través de Twitter y Facebook su dimisión porque no comparte "la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales".

"Me parece que olvida y menosprecia años de trabajo militante de compañeros de territorios que han conseguido levantar proyectos necesarios y valiosos para esos lugares. El caso concreto de Barcelona ejemplifica una manera de hacer las cosas que no representa el espíritu plurinacional que tanto hemos dicho defender", ha apuntado en la publicación.

En este sentido, la que fuera número dos de Íñigo Errejón ha señalado que "si Más País debe enfrentarse a Ada Colau para conseguir los escaños que necesita quizás eso es indicativo de que no era aún el momento de que Más País concurriera a estas generales en estas condiciones y como partido estatal".

"No tengo dudas de que al partido le irá bien electoralmente y en cualquier caso, deseo que el resultado contribuya a sumar para que el bloque progresista nos salve de un gobierno de las derechas. Pero hemos analizado no pocas veces que había que salir del corto plazo y no hacer política pensando solo en el mañana", ha añadido.

En su carta de despedida, publicada en Facebook y Twitter, Clara Serra también ha hablado de "desacuerdos importantes" en la organización: "Si algo hemos aprendido estos años es que la verticalidad y la falta de estructuras que acompañan a los hiperliderazgos dejan a las organizaciones sin los suficientes contrapesos".

"Hace falta dejar de convertir las primarias en un trámite de cara a la galería y dejar de utilizar a la militancia solo para los refrendos de decisiones ya tomadas. Hace falta acordarse del feminismo en los momentos en los que estamos fuera de los focos y en los que se puede profundizar en la feminización, hace falta normalizar la crítica y dejar atrás la cultura del enemigo interno", ha destacado.

En su despedida, ha destacado la importancia de "la hegemonía del feminismo" en un "poderoso proyecto a la izquierda del partido socialista": "El reconocimiento de los cuidados y el combate contra la precariedad, la lucha por los derechos laborales de las más invisibles, la politización de las violencias machistas o la defensa de la diversidad son batallas cruciales en nuestros días y nos necesitamos juntas para ganarlas".

"Por experiencia sé que la fuerza de las mujeres feministas dentro de las organizaciones políticas no suele emanar de la confianza de los líderes, sino de la manada feminista que las apoya y las sostiene desde dentro y desde fuera. Si algún día conseguimos construir el espacio que cambie este país, tendrá que ser también desde el feminismo", ha sentenciado.

Desde Más País han asegurado que respetan su decisión y que ha sido "una magnífica diputada y compañera". Y aunque, dicen, han intentado convencerla hasta el último momento, esta ha terminado presentando su dimisión.