Anticorrupción pide que la Fiscalía General aclare sus reuniones con Leire Díez

¿Por qué es importante? En el escrito, solicita información de las reuniones que se habrían producido entre abril de 2024 a junio de 2025 en la sede de la FGE con Díez, con el abogado del excomisario Villarejo, José García Cabrera; con el empresario Javier Pérez Dolset y con los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que aclare las reuniones mantenidas con la exmilitante socialista Leire Díez, en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El objetivo de esta trama sería proteger los intereses de ciertos miembros del Gobierno. Anticorrupción pide detalles de las reuniones entre abril de 2024 y junio de 2025, en las que habrían participado Díez, el abogado del excomisario Villarejo y otros implicados. La UCO de la Guardia Civil encontró anotaciones en la agenda de Díez que confirman estas reuniones. Los encuentros coinciden con una investigación del Tribunal Supremo sobre el fiscal general por revelación de secretos. laSexta ha tenido acceso a esta información.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la Fiscalía General del Estado (FGE) aclare sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, según consta en un escrito al que ha tenido acceso laSexta. Lo ha solicitado en el marco de la investigación por la presunta trama que, según los investigadores, estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la conocida como fontanera socialista con el objetivo de "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

En el escrito, Anticorrupción solicita información de las reuniones que se habrían producido entre abril de 2024 a junio de 2025 en la sede de la FGE con Díez, con el abogado del excomisario Villarejo, José García Cabrera; con el empresario imputado Javier Pérez Dolset y con los abogados investigados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.

"En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas", señala el informe.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en la agenda de Díez anotaciones sobre reuniones con la FGE y constataron que la fontanera del PSOE habría acudido a ellas, entre abril y marzo de 2025, durante el mandato de Álvaro García Ortiz.

Estas averiguaciones que avanzó 'El Confidencial' y que fuentes jurídicas confirmaron a laSexta, constarían en el sumario del caso que investiga los movimientos de Díez para influir en los procesos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En las fechas en las que se habrían producido estas reuniones con un contacto del Ministerio Público que la UCO no identifica, el Tribunal Supremo investigaba al fiscal general por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Según el sumario, Leire Díez se jactaba de que tenía contactos al más alto nivel en la Fiscalía. En una conversación grabada por el fiscal Ignacio Stampa en mayo de 2025, Leire Díez prometió a este funcionario del Ministerio Público que hablaría con la Fiscalía General del Estado para conseguirle un ascenso o un mejor puesto. Según dijo la fontanera, estaba inmersa en una operación ordenada por Pedro Sánchez para conseguir datos sensibles del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Si quería ascender, Stampa debía proporcionarle información negativa sobre su jefe.

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