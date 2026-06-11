El CIS de Tezanos desploma al PSOE casi cinco puntos en medio de los casos de corrupción, pero lo mantiene líder sobre el PP

Los detalles El caso del expresidente Zapatero, la entrada de la UCO en la Ferraz y los avances en el caso Leire Díez ya se reflejan en el último barómetro del CIS que muestra un desplome del casi cinco puntos para el PSOE.

El último barómetro del CIS revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y la entrada de la UCO en Ferraz, y aunque seguiría ganando las elecciones con el 31,3 % de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.

El muestreo, a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio, recoge una subida de 2,2 puntos para el PP, hasta llegar a un voto estimado del 27,1 %, lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba de los socialistas en la anterior encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas (15,8 %), mientras Sumar sube siete décimas hasta el 6,4 % y Podemos gana tres décimas, con el 2,8 % de voto estimado.

Esta nueva encuesta del CIS presenta un panorama político muy diferente al que mostró hace dos semanas, antes de la imputación de Zapatero en la causa de Plus Ultra y de las novedades en el caso Leire que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para torpedear investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. En ese momento, la ventaja del PSOE sobre el PP era de 11,3 puntos, con un 36,2 % de los sufragios, un margen que ahora se ha reducido a menos de la mitad.

Pedro Sánchez sigue siendo el preferido como presidente pero solo para uno de cada cuatro españoles (el 25 %), cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4 %. Alberto Núñez Feijóo sigue en segunda posición, favorito para el 13,4 %, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, ocupa el tercer lugar (9,5 %).

Los últimos escándalos en el entorno del Gobierno también señalan que crece la desconfianza en Sánchez, puesto que el 68 % de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza en el líder socialista, cuando en el anterior sondeo era el 63 %; no obstante, son más los que desconfían del líder del PP: 78,4 %. Se mantiene la tónica consolidada de que ningún dirigente político aprueba en opinión de los ciudadanos, y Sánchez conserva su primer lugar con una nota de 4,21 puntos sobre diez, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,05), de Feijóo (3,79) y de Abascal (2,99).

La vivienda sigue siendo la principal preocupación

De nuevo, la vivienda es citada como el principal problema para los ciudadanos, con el 41,5 % de menciones, en una tabla donde le siguen los problemas económicos (19,2 %) y la inmigración (18,9 %). La corrupción pasa de la décima posición a la cuarta entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, ya que si en mayo era citada por el 9,1 %, ahora la señalan el doble de entrevistados (18,4 %). Eso sí, los problemas que más inquietan personalmente a los españoles son los económicos (28,4 %), la vivienda (27,4 %) y la sanidad (21,7 %).

Al preguntar por la situación económica de España, un 56,6 % dice que es "mala" o "muy mala", pero cuando el CIS pregunta por su situación económica personal las tornas cambian y una mayoría del 68,4 % dice que es "buena" o "muy buena". En cuanto a la situación internacional, el 69 % de los encuestados se muestra "muy" o "bastante" preocupado por la guerra en Oriente Medio y el 61,6 % también lo está por la invasión de Rusia a Ucrania.

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