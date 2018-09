Ciro Rovai, miembro de la Camorra en libertad con cargos: "A Luis Bárcenas no lo conozco, me parece simpático y viste bien"

Ciro Rovai es el supuesto jefe de un clan de la camorra, está en libertad con cargos tras la macrooperación del martes contra la mafia italiana. Hemos conocido conversaciones intervenidas por la policía en las que el capo haría referencia a Luis Bárcenas.

Ciro Rovai, jefe del clan: "Hoy he hablado con el tesorero del PP, el del escándalo, dice que quiere ser mi socio con lo de Limoncello"

El Limoncello es uno de los restaurantes propiedad de Rovai. También lo es otro de Majadahonda donde laSextaNoticias ha hablado con él esta mañana. Rovai niega conocer a Luis Bárcenas: "A Luis Bárcenas no lo conozco, sólo por la televisión y los medios. Me parece simpático y viste bien".

Sin embargo esto no es lo que se deduce de las conversaciones pinchadas entre el supuesto capo y su amigo Francesco.

Ciro Rovai, jefe del clan: "El tesorero me ha dicho que teníamos que hablar de negocios después de las fiestas....Me ha dicho que mafia y política son lo mismo"

Incluso habrían hablado de negocios en concreto.

Ciro Rovai, jefe del clan: "Le he preguntado si tiene amistades en Eurovegas y me ha dicho que sí. Le he dicho que tenemos que abrir una restaurante allí"

Estas conversaciones se habrían producido el 25 de marzo de 2013, tres meses antes de que el extorero entrase en prisión.

Ciro Rovai es supuestamente uno de los cabecillas de las redes camorristas en España, nexo con Italia. Hasta el momento de los 32 detenidos en la operación Tarantela sólo uno ha entrado en prisión.