Cierre de filas en torno a Sánchez en uno de sus comités más difíciles: "No vamos a ser víctimas de las presiones"

Los detalles Las voces socialistas han estado alineadas en su discurso, con excepción de la discordante de García-Page, a quien sus compañeros de partido han lanzado un mensaje: "Los debates hay que hacerlos dentro de los órganos del partido".

Pedro Sánchez ha enfrentado uno de sus comités más complejos, logrando un respaldo casi unánime. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, expresó su deseo de continuar y ganar, mientras que la ministra Diana Morant defendió la continuidad del gobierno. Patxi López afirmó que el PSOE se fortalece de cara a las elecciones. Tras un debate interno en Ferraz, se destacó la postura del partido ante la corrupción, con Adrián Barbón enfatizando que quienes se corrompen traicionan al PSOE. Aunque hubo una voz discordante, la de Emiliano García-Page, el partido insistió en que las críticas deben hacerse internamente.

Pedro Sánchez ha protagonizado este sábado uno de sus comités más difíciles y el cierre de filas en torno al líder del Ejecutivo ha sido casi unánime. Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, ha expresado que sigue "con ganas de seguir y ganar", mientras que la ministra Diana Morant ha defendido que "hay muchas razones y ninguna" para que dejen de gobernar, al tiempo que Patxi López ha asegurado que el PSOE "cierra filas y sale fortalecido hasta las elecciones".

Tras más de cinco horas de debate interno en Ferraz, todos han parecido salir de misa con el mismo rezo sobre la corrupción. "Hemos actuado como teníamos que actuar", ha declarado Morant, después de que Sánchez asegurase que van "a limpiar como hay que limpiar". "Quienes se corrompen, traicionan al PSOE", ha manifestado, por su parte, el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

Y sobre quienes juzgan esos casos, los socialistas dicen que se sienten atacados. "No vamos a ser víctimas de las presiones y de quienes quieren derrotarnos", ha subrayado la ministra de Ciencia e Innovación al respecto.

"Convocará cuando lo considere oportuno"

En lo referente a Sánchez y su continuidad, Barbón ha señalado que el líder del PSOE "convocará cuando lo considere oportuno para el país, para el proyecto y para el partido", mientras que Illa ha asegurado que ha visto "un apoyo muy mayoritario" al presidente.

Así, las voces socialistas han estado alineadas, con excepción de una discordante, la de Emiliano García-Page, sobre el que sus compañeros de partido no quieren valorar sus palabras, pero sí le lanzan un aviso: "Este es el sitio para hacer las críticas y los debates", ha apuntado Patxi López, una opinión que comparte Adrián Barbón, quien considera que el debate "tiene que hacerse dentro de los órganos del partido". Así se han referido a esos desacuerdos con el Gobierno que el presidente de Castilla-La Mancha suele expresar en público.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido