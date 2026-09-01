El Gobierno aprueba este martes el Estatuto Marco pese al rechazo de los médicos

Concentración con motivo de la huelga del personal médico y facultativo por un estatuto marco propio frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Los detalles La reforma pone fin a las guardias médicas de 24 horas para reducirlas a un máximo de 17 e impide que puedan hacerse jornadas ordinarias después de una guardia. Unos cambios que no convencen a los sindicatos médicos.

El Consejo de Ministros planea aprobar el proyecto de ley del estatuto marco, que inicia su camino parlamentario pese al rechazo de los médicos, quienes amenazan con una huelga indefinida en otoño. La reforma de la ley laboral del Sistema Nacional de Salud ha generado polémica, con comunidades y sindicatos de base rechazando renegociaciones. La reforma propone reducir guardias médicas a 17 horas, prohibir jornadas tras guardias y limitar el trabajo a 45 horas semanales. Los sindicatos médicos exigen un estatuto propio y jornadas de 35 horas. Otros colectivos, como Enfermería, apoyan la reforma para reconocer su formación universitaria.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley del estatuto marco, que ahora deberá empezar su andadura parlamentaria pese al rechazo frontal de los médicos, que amenazan con una nueva huelga, esta vez indefinida, este otoño.

La polémica generada con la reforma de la ley que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud llevó incluso a las comunidades a pedir al Ministerio de Sanidad que rehiciera las negociaciones, algo que rechazó de plano no sólo la ministra Mónica García, sino también los sindicatos de base con los que cerró el texto tras tres años de negociaciones.

Así, y tras su paso en primera vuelta el pasado 2 de junio, Sanidad elevará este martes al Consejo el texto definitivo como paso previo a su remisión al Congreso para que empiece su tramitación parlamentaria, han informado a EFE fuentes gubernamentales.

Entre otras medidas, la reforma pone fin a las guardias médicas de 24 horas para reducirlas a un máximo de 17, impide que puedan hacerse jornadas ordinarias después de una guardia y fija un límite de 45 horas semanales de trabajo frente a las 48 de tope europeo.

Sin embargo, estos cambios no convencen a los sindicatos médicos CESM, SMA y la plataforma Apemyf, que insisten en sus reivindicaciones de obtener un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo, además de otras demandas como una nueva categoría profesional (la A1+) o jornadas que no superen las 35 horas semanales, de las que ya gozan en varias autonomías.

Por ello, antes del parón estival anunciaron que, si no se daban avances con sus reivindicaciones, recrudecerían las protestas que han protagonizado este último año, con cinco huelgas médicas convocadas, para hacer un llamamiento a un paro indefinido este mes de septiembre.

Mientras tanto, otros colectivos profesionales afectados por el estatuto marco urgen la aprobación de esta reforma, como el de Enfermería, ya que supondría que se les reconociera su categoría profesional como un grado universitario, acorde a su formación y competencias actuales, y no como una diplomatura como sucede ahora.

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