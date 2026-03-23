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lejos de los prejuicios

De China a Irán y EEUU pasando por Rusia: las nacionalidades de los millonarios que más se beneficiaron de las 'Golden Visa'

Los detalles La China de Xi Jinping aparece muy por encima del resto: desde 2013 el Gobierno de España concedió más de 3.500 'Golden Visa' a ciudadanos chinos.

De China a Irán y EEUU pasando por Rusia: las nacionalidades de los millonarios que más se beneficiaron de las 'Golden Visa'
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Las 'Golden Visa' han sido durante años la forma más rápida para que muchos millonarios extranjeros consiguieran el permiso de residencia en España a través de la inversión inmobiliaria. Eso ya no es posible porque el Gobierno las suprimió en abril del pasado año, pero este lunes se ha sabido qué nacionalidades se han beneficiado más, y no son las que dicen los prejuicios.

En el top cuatro de esos países más beneficiados por las 'Golden Visa', la China de Xi Jinping aparece muy por encima del resto. Desde 2013, el Gobierno de España ha concedido más de 3.500 'Golden Visa' a ciudadanos chinos.

La segunda en la lista es Rusia con más de 1.100 millonarios agraciados. Aunque hay que tener en cuenta que a ellos desde 2022 ya no se les ha permitido obtener más visados por la guerra de Ucrania. Y justo detrás, dos de los implicados en la guerra que se está librando en estos momentos: Irán y Estados Unidos.

Otro dato llamativo es el de México, que en el puesto número ocho es el país latino que más 'Golden Visa' ha obtenido en estos años con 171. Unos puestos más abajo también aparecen Colombia y Venezuela.

En cuanto a estos últimos, 101 venezolanos lograron la nacionalidad gracias a que compraron una casa en España en los últimos 12 años, aunque en la lista se sitúan en el decimotercer puesto, muy lejos de la percepción que muchos pueden tener.

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