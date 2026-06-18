Chema Crespo desvela detalles de su llamada con Zapatero: "Me dijo que estuviera tranquilo y que tenía la conciencia tranquila"

El periodista tiene una relación personal con el expresidente socialista, que le llamó, como ha desvelado, la semana pasada. Crespo indica que él se queda con lo que Zapatero expuso este miércoles en un comunicado después de declarar.

Este jueves se ha comunicado que las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero han sido imputadas por el Caso Plus Ultra, al igual que su secretaria Gertrudis Alcázar. Chema Crespo, como ha contado en Más Vale Tarde, pudo hablar con el expresidente socialista la semana pasada.

El periodista señala que fue Zapatero el que se puso en contacto con él ya que les une una relación personal. Como indica, esa relación provoca que sus opiniones "están condicionadas por su relación personal con él".

"Me llamó, como amigos que somos, y me dijo que estuviera tranquilo", recuerda. Zapatero, además, le dijo que todo lo que estaba ocurriendo es "un mal trago muy duro que hay que pasar, pero tengo la conciencia muy tranquila y, por lo tanto, seré capaz de esclarecer esto".

Crespo, además, expone que el expresidente "tenía la sensibilidad a flor de piel con cómo se estaba viviendo esto en el entorno familiar". "Eso le tenía muy preocupado", añade. El periodista, por su parte, se queda con lo que Zapatero transmitía en su comunicado, donde expuso que iba a dar las explicaciones coherentes que correspondan.

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