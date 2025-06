Cautela ahora en el PSOE a la espera del informe de la UCO que salpica a Santos Cerdán: "Cuando lo leamos, hablaremos"

El PSOE muestra cautela ante el informe de la UCO que podría implicar a Santos Cerdán en el 'caso Koldo'. Anteriormente, el partido defendía firmemente a su secretario de Organización, pero ahora su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha optado por esperar al informe antes de hacer declaraciones. El miércoles, el PSOE emitió un comunicado asegurando que Cerdán no participó ni influyó en adjudicaciones de obra pública. En Ferraz, el ambiente es tranquilo, aunque hay incertidumbre entre los socialistas. El informe, que incluye grabaciones que afectan a Cerdán, fue entregado al juez y se espera que se publique pronto.

Cautela, ahora sí, en el PSOE a la espera de conocer el informe de la UCO que salpicaría a Santos Cerdán en el llamado 'caso Koldo'. Si la defensa de su 'número tres' hasta ahora era cerrada, este jueves los socialistas están siendo más prudentes con sus declaraciones públicas. Así, su portavoz en el Congreso, Patxi López, no ha querido pronunciarse al respecto a su llegada a la Cámara Baja, donde ha señalado que esperarán a conocer el informe para hablar y que también lo hará el propio Cerdán.

"Cuando conozcamos el informe, lo veamos y lo leamos, hablaremos. Incluso hablará el propio Santos. Hasta entonces no vamos a decir nada", ha aseverado López, al ser preguntado por laSexta acerca de por qué están tan seguros en el partido de que Cerdán no está detrás de ningún contrato amañado.

Una cautela que contrasta con la contundencia de la víspera, cuando el PSOE descartó de plano la implicación de su secretario de Organización. Y es que, el mismo miércoles por la noche, tras trascender las primeras informaciones sobre el informe en cuestión, el PSOE emitió un comunicado en el que aseveraba que "Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública". "Jamás ha cobrado una comisión por ello", aseveraba.

Esa nota ya adelantaba que, una vez se conozca el informe completo, Cerdán dará "todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona".

Ya este jueves, en Ferraz reina la quietud. Las fuentes consultadas por laSexta se mantienen en ese comunicado de la víspera y desde el entorno de Cerdán reiteran que hablará una vez se conozca el informe. No obstante, lo cierto es que más allá de Ferraz hay shock entre las filas socialistas, que piden que se publique ya para saber a qué atenerse.

Se espera que en las próximas horas trascienda finalmente ese informe de la UCO que analiza las conversaciones de los investigados en el 'caso Koldo' con aforados, entre ellos Santos Cerdán. Según han confirmado fuentes jurídicas a esta cadena, se entregó el jueves al juez Leopoldo Puente e incluye grabaciones que afectan a Cerdán. Las grabaciones fueron incautadas a Koldo García y desencadenaron la operación policial del martes en casa del exministro José Luis Ábalos y en varias empresas de construcción.

Albares: "Tengo el mejor concepto de Cerdán"

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero' que ahora mismo lo que está leyendo son "especulaciones" a raíz de "filtraciones de una investigación". "Hoy veo titulares sobre lo que no deja de ser una hipótesis", ha incidido el ministro, que se ha preguntado "de qué estamos hablando" y ha criticado que está "todo el mundo hablando de algo que no sabemos lo que es".

Preguntado sobre las informaciones que apuntan a una grabación que implicaría a Cerdán en un presunto cobro de comisiones, Albares ha dicho que eso "se tendrá que sustanciar ante un órgano judicial, no algo que la prensa dice que hay". "No conozco ese informe", ha reconocido en cualquier caso el titular de Exteriores, que ha insistido en que "no es a través de la prensa que tiene que conocerse ningún informe".

"Yo tengo el mejor concepto de Santos Cerdán", ha defendido asimismo Albares, que ha incidido en que "el secretario de Organización del PSOE no está imputado" y ha criticado "la rapidez con la que se salta a hacer conclusiones". "Tanto el PSOE y el Gobierno es absolutamente transparente y está demostrando que es irreprochable con casos que ha habido anteriormente", ha defendido.