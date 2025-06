El PSOE cierra filas con Santos Cerdán: "No ha participado en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello"

El PSOE ha tenido una rápida reacción a la publicación de varios medios de comunicación que asegura que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo una grabación del secretario de organización de la formación, Santos Cerdán, que le implicaría en un presunto cobro de comisiones por adjudicaciones irregulares de obra pública.

Fuentes socialistas trasladan a laSexta que Santos Cerdán "no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública". "Jamás ha cobrado una comisión por ello", insisten estas fuentes, que añaden: "Cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona".

La formación socialista lamenta que hayan tenido conocimiento de esta actuación policial a través de una filtración a la prensa, algo que, según opinan, "se ha convertido en una cuestión endémica de nuestro país que solo genera indefensión y juicios mediáticos a los afectados".

Una grabación, el origen de todo

Esta reacción del PSOE viene motivada por una información conocida a última hora de este miércoles. Según avanzaba la 'Cadena SER', la UCO ha puesto en disposición del Supremo una grabación realizada por el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en la que aparecen Santos Cerdán, Ábalos y el propio Koldo.

En ella, según el citado medio, los tres mención a que hasta cuatro constructoras les deben dinero como presunto pago a un amaño de adjudicaciones públicas de obra pública.

La conversación aparece transcrita en el informe que la UCO remitió al Tribunal Supremo el 5 de junio y que, hasta ahora, ha permanecido bajo secreto, y forma parte de la pieza separada del caso Koldo, que ha evolucionado de las presuntas irregularidades en los contratos de material sanitario en la pandemia de coronavirus a la adjudicación de obra pública, concretamente de carreteras.

La grabación a la que ha tenido acceso la UCO habría motivado los registros que tuvieron lugar este martes en las sedes de las empresas, dos de ellas en Navarra, una en Valencia y otra en Granada. El registro que más repercusión mediática generó fue el que tuvo lugar en el domicilio de Ábalos, que afirmó sentirse tranquilo ante las casi ocho horas que estuvieron los agentes de la UCO.

"No tengo ningún miedo", asegura Santos Cerdán

El secretario de organización del PSOE ha hablado este miércoles por la mañana en el Congreso de los Diputados, defendiendo que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal. "No tengo ningún miedo. No tengo nada de lo que defenderme", ha afirmado.

En conversación con laSexta, fuentes del Gobierno mostraban su máximo respeto a la instrucción y hablan de "tranquilidad absoluta". Según fuentes jurídicas a esta cadena, el informe de la UCO sobre el análisis de las comunicaciones de los investigados en el caso Ábalos con aforados, entre ellos Santos Cerdán, se presentó en el Tribunal Supremo la semana pasada.