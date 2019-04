Catalá niega haber presionado a la exfiscal general del Estado para que cambiara a determinados fiscales

El ministro de justicia se protege ante el chaparrón, según 'El Mundo', Catalá presionó a la hasta hace unos días fiscal general del Estado para imponerle unos nombramientos y como ella no aceptó, la quitó.

El ministro lo niega todo: "No es cierto que la causa de que Consuelo Madrigal continúe o no continúe al frente de la Fiscalía pudiese tener que ver con un nombramiento. El ministro de Justicia no le dice al fiscal general del Estado a quién tiene que nombrar".

Pero 'El Mundo' va más allá: el nombre conflictivo fue Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Madrigal quería que siguiera y el ministro no.

Sin embargo el PSOE sí se lo cree. "No se aceptó desde el Gobierno lo que ella quería hacer al frente de la Fiscalía General del Estado, sin ninguna duda eso es así", señala Margarita Robles, diputada del PSOE.

En Barcelona hay otra polémica con un juez muy crítico con los nombramientos de los jueces y que denuncia que le han investigado en secreto: "No tengo duda de que la apertura de la diligencia informativa viene como represalia por esas acciones".

Su causa ha recibido el apoyo unánime de jueces decanos y asociaciones judiciales. Él está convencido de que tiene algo que ver un vídeo en el que su plataforma criticaba cómo funciona la Justicia, un pastel, que dicen, se reparten sobre todo PP y PSOE.