Rubén Mañó, acusado de asesinar y violar a Vanessa Ferrer en el municipio valenciano de Chella, ha sido condenado a prisión permanente revisable este martes, según ha podido saber laSexta. El joven fue encontrado culpable de asesinato, violación y profanación por un jurado popular el pasado mes de julio.

La Fiscalía y la acusación popular reclamaban la prisión permanente revisable, la máxima pena que se puede aplicar en España, al considerar que concurrió alevosía y que por tanto se trataba de un asesinato, en este caso a una menor de 15 años sin posibilidad de defenderse.

El suceso tuvo lugar el 26 de octubre de 2016, cuando el joven citó a su víctima en un domicilio familiar. Allí, intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero esta se negó y él respondió golpeándola. Así, logró consumar la violación.

Cuando ya estaba semiinconsciente, el agresor la estranguló hasta matarla, pidió el coche a uno de sus amigos para trasladar el cuerpo y arrojarlo a una cavidad de la zona. Dos días después, una guardia civil localizó el cadáver enganchado entre unas ramas.

Durante el juicio, el joven aseguró en todo momento que lo ocurrido fue un accidente. Apuntó que quedó con la víctima porque se veían "con frecuencia en soledad" y que en un momento dado, le contó que había conocido a una chica que le gustaba. Entonces, según su versión, la víctima comenzó a golpearle y él la cogió del cuello para que cesara.

Entonces, aseguró, se dio cuenta de que no despertaba e intento reanimarla, pero no pudo. Después, según su versión, se asustó y optó por no llamar a los servicios de Emergencia por "pánico", trasladando el cuerpo a un barranco. Su defensa aseguró que las relaciones fueron consentidas y que actuó bajo los efectos de las drogas, algo que según el abogado de la familia de la víctima no consta en los análisis forenses.

Mañó lleva cuatro años en prisión provisional y tiene antecedentes por violencia machista.