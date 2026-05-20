Basteiro responde a Feijóo: "Zapatero sería el primer expresidente imputado porque otros, como Rajoy, nunca llegaron a ser investigados"

El periodista sostiene que la reacción del PP ante la imputación de Zapatero responde a una estrategia de desgaste permanente contra el Gobierno. El periodista cree que Feijóo busca explotar las tensiones entre los socios de Sánchez ante la falta de apoyos.

El periodista de 'Bloomerang' Daniel Basteiro ha analizado en Al Rojo Vivo la reacción política tras el impacto de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y ha sostenido que la respuesta del Partido Popular forma parte de una estrategia de confrontación sostenida con el Gobierno.

"Yo creo que la reacción del PP ha sido la esperable", ha señalado. "No hay gradación: todo le parece gravísimo todo el tiempo, prácticamente desde 2018 y especialmente desde 2023, cuando se daba por hecho que Feijóo iba a gobernar"

Basteiro ha criticado la normalización de ciertos discursos en el debate político: "Nos hemos acostumbrado muy rápido a que se diga, incluso sin pruebas, que el PSOE o el Gobierno son una organización criminal. Y eso, además, es una calificación con un fuerte peso jurídico".

El periodista también ha respondido a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado que es la primera vez que un expresidente del Gobierno ha sido imputado.

"Claro", ha ironizado Basteiro, "porque antes no se imputó a otros como M. Rajoy, que ni siquiera llegaron a declarar como investigados".

Aun así, ha concluido que la causa se encuentra en una fase muy inicial y que al PP le interesa mantenerla abierta en el tiempo. "Estamos en un momento embrionario de la causa", ha asegurado. "Al PP ya le va bien esperar: que la investigación avance, ir desgranando cada fase de la instrucción y sostener el desgaste político. Hay que tener en cuenta que estos procesos en la Audiencia Nacional pueden alargarse años".

Por último, ha concluido que Alberto Núñez Feijóo no forzará una ofensiva definitiva porque no cuenta con los apoyos necesarios:"Feijóo no aprieta el botón nuclear porque sabe que no tiene los votos. Por eso trata de hurgar en las heridas y en las posibles tensiones entre los socios de Sánchez, que son los que realmente pueden inclinar la balanza".

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