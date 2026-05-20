Un vehículo explota junto al Toro de Wall Street en Nueva York y provoca una gran bola de fuego

Los detalles Los vídeos del suceso que se han compartido en redes sociales muestran un vehículo estacionado en la calle antes de ser consumido por las llamas, mientras los transeúntes esperaban la llegada de los bomberos.

Un vídeo viral muestra el momento en que un vehículo se incendia y explota junto al Toro de Wall Street, en el distrito financiero del Bajo Manhattan, Nueva York. Esto generó una gran bola de fuego y una nube de humo negro, causando caos en la zona. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), la policía y los bomberos respondieron rápidamente al aviso de incendio cerca de Broadway y Stone Street, pasadas las cinco de la tarde. Los equipos de emergencia extinguieron el fuego en minutos y no se reportaron heridos. La causa del incendio sigue bajo investigación.

Un vídeo viral ha captado el momento en el que un vehículo se ha incendiado y ha explotado junto al Toro de Wall Street, en el distrito financiero del Bajo Manhattan de Nueva York, generando una gran bola de fuego y una densa nube de humo negro que ha provocado momentos de caos en la zona financiera de la ciudad.

Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), la policía y los bomberos han respondido a los avisos de un incendio de un vehículo cerca de Broadway y Stone Street pasadas las cinco de la tarde.

Los vídeos del suceso que se han compartido en redes sociales muestran un vehículo estacionado en la calle antes de ser consumido por las llamas, mientras los transeúntes esperaban la llegada de los bomberos.

Los equipos de emergencia se han desplegado en cuestión de minutos. A su llegada, los bomberos han extinguido el fuego y no se han reportado heridos. La causa del incendio continúa bajo investigación.