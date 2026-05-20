Monrosi revela qué pasó en el Gobierno tras conocer la imputación de Zapatero: "Se sucedieron unas horas de máxima tensión hasta que pudieron leer el auto"

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, nos cuenta cómo vivió el propio presidente del Gobierno y algunos miembros del Gobierno los minutos siguientes a conocer la noticia de la imputación del expresidente Zapatero.

En Al Rojo Vivo, José Enrique Monrosi, periodista y cronista parlamentario de elDiario.es, confiesa que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la noticia de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le pilló en el acto protocolario de sanción de la Constitución en el Palacio de la Zarzuela: "Fue una jornada evidentemente muy complicada, un auténtico mazazo", afirma el periodista

Más tarde, según le cuentan personas del Gobierno con las que ha hablado, y que estaban en ese momento cerca del presidente Sánchez en Moncloa, "se sucedieron unas horas de máxima tensión, que recordaron a los peores días, como el de Santos Cerdán, sobre todo a partir del mediodía, a la 13:00 de la tarde, aproximadamente, cuando la Audiencia Nacional mandó un resumen del auto en el que el juez situaba prácticamente a Zapatero en la cúspide de una trama criminal".

Desde ahí, añade el periodista, "hasta que pudieron analizar por la tarde finalmente el contenido del auto, los más de 80 folios, se vivieron horas de auténtica zozobra porque temían lo peor. Temían que el auto acreditase, de verdad, con pruebas, con conversaciones de WhatsApp, pantallazos o imágenes, algún hecho delictivo relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero".

Sin embargo, "lo que nos cuentan es que después de leer el auto del expresidente se tranquilizaron, porque creen que no aporta ninguna prueba en ese sentido", subraya Monrosi.

Por otro lado, y ante la pregunta de Antonio García Ferreras, de si creen que ellos, en el Gobierno, creen que puede acabar bien, afirma que "la verdad es que nadie sabe cómo puede acabar esto. Nadie es capaz de decir que José Luis Rodríguez Zapatero va a salir absolutamente indemne de este procedimiento".

Igualmente, el periodista cree y así lo confiesa que con ese auto "algo se ha roto en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero", más allá, insiste, "de las consecuencias jurídicas que se deriven de todo esto". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta intervención.

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