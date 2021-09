Pablo Casado ofrece a Pedro Sánchez pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este mismo lunes, pero con la condición de cambiar la fórmula mediante la que se elige a los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

"El mismo lunes, en la apertura del curso judicial, podemos pactar la renovación de los órganos constitucionales si el PSOE cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa. La pelota está en su tejado", ha aseverado este viernes, durante un acto en Málaga.

"No es mucho pedir, la única condición es que los jueces elijan a los jueces", ha agregado el líder del Partido Popular, que ha defendido que, con este "cambio legal" en el modelo "lo habríamos resuelto para siempre".

"¿Qué problema tiene Pedro Sánchez con la independencia judicial? ¿Por qué quiere Pedro Sánchez mandar sobre los jueces? Yo no quiero mandar sobre los jueces, yo no quiero interferir en la independencia judicial, yo no quiero romper la separación de poderes", ha agregado el dirigente popular.

Asimismo, Casado ha acusado al presidente del Gobierno de ser quien "ha cambiado de opinión" en su postura acerca de cómo se debe elegir a los miembros del CGPJ. "Le damos la oportunidad ahora de que cumpla su palabra", ha añadido, instando a Sánchez a "volver donde él estaba en la oposición y donde está toda Europa y donde están todos los jueces".

"No he cambiado la única condición que he puesto durante tres años y la única condición es reforzar la independencia judicial", ha sentenciado Casado, que ha insistido en que su única exigencia es "despolitizar la Justicia" y "garantizar la plena independencia" del CGPJ.

Entretanto, desde el PSOE su portavoz adjunto en el Congreso, Felipe Sicilia, ha acusado a Casado de "ampararse en excusas" para bloquear la renovación del CGPJ y le ha reprochado que "hace unos meses" sí estuvo dispuesto negociarla bajo la fórmula vigente, que ahora exige cambiar. Una fórmula cuya legalidad y constitucionalidad ha defendido Sicilia.

"No llegó a un acuerdo porque usted vetó el nombre de uno de los magistrados propuestos", ha aseverado Sicilia, dirigiéndose al presidente del PP. "Si usted no hubiese vetado ese nombre, habría ahora mismo una renovación bajo la fórmula de la que ahora usted no quiere saber nada", ha zanjado.