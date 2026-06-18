La Casa Real confirma que Felipe VI se reunirá con Sheinbaum en Ciudad de México el 25 de junio

Los detalles El rey acepta la invitación de la presidenta mexicana y se encontrará con ella antes de viajar a Guadalajara para ver el partido del Mundial de fútbol entre España y Uruguay.

El próximo 25 de junio, el rey Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en Ciudad de México. Este encuentro simboliza el acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas derivadas de la solicitud de disculpas del gobierno mexicano por la conquista de América. La visita, enmarcada en la intensificación de las relaciones bilaterales, coincide con el viaje del rey a Guadalajara para asistir al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay. Felipe VI estará acompañado por los ministros José Manuel Albares y Milagros Tolón. Recientemente, gestos de ambos líderes han contribuido a normalizar las relaciones diplomáticas.

Felipe VI se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 25 de junio en Ciudad de México, un encuentro que visibilizará el acercamiento que han tenido ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

Según ha confirmado este jueves la Casa Real, el rey, atendiendo a una invitación de Sheinbaum, hará una escala de camino al viaje a Guadalajara, México, para asistir al partido del Mundial de Fútbol que disputarán la selección española y la selección de Uruguay el viernes 26 de junio.

La Casa Real ha enmarcado el viaje en "un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" de España y México. Así, atendiendo la invitación de Claudia Sheinbaum, Felipe VI mantendrá un encuentro bilateral en el Palacio Nacional con la presidenta mexicana. Una vez concluya dicho encuentro, el rey proseguirá el viaje a Guadalajara.

En este desplazamiento a México le acompañarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La presidenta mexicana ya había anunciado el pasado 8 de junio la posibilidad de mantener esta reunión con motivo del viaje del rey de España a México para ver a la selección española en su encuentro contra Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol de 2026.

Normalización diplomática

En los últimos meses, las relaciones entre ambos países se han ido estabilizando tras la tensión diplomática que se vivió después de que Sheinbaum decidiera, en octubre de 2024, no invitar a su investidura al rey de España.

Justificó su decisión en la negativa de Felipe VI a contestar la carta de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la que reclamaba un reconocimiento desde España por los abusos en la conquista.

Pese a todo, en los últimos meses se han sucedido gestos de acercamiento de tal forma que en febrero Sheinbaum invitó al rey de España a asistir al Mundial de fútbol en una carta en la que destacaba que este evento deportivo era "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".

Por su parte, el rey reconoció en una exposición en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, unas declaraciones que la presidenta mexicana valoró como un "gesto de acercamiento" del jefe de Estado español.

"Agrado" en la Casa Real

La Casa del Rey recibió "con agrado" esta invitación personal al monarca a visitar México en el marco de la "relación fraternal" de amistad entre los dos países.

Además, la presidenta mexicana viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido