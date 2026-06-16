Sheinbaum dice que es "probable" que se reúna con Felipe VI en Ciudad de México durante el Mundial de fútbol

¿Qué ha dicho? "Sí, es probable que sí, todavía (la Secretaría de) Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español", ha explicado la presidenta mexicana. "Creo que mañana o pasado les podemos informar", ha añadido.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sugerido una posible reunión con el rey Felipe VI durante el Mundial de fútbol, organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Este encuentro, que podría celebrarse en Ciudad de México, busca normalizar las relaciones entre ambos países tras tensiones anteriores. El rey Felipe VI visitará Jalisco para el partido entre España y Uruguay. Aunque el lugar exacto y la fecha de la reunión no están confirmados, esta iniciativa representa un avance en las relaciones bilaterales. Anteriormente, el rey reconoció abusos en la conquista de América, gesto bien recibido por México. Además, recientes visitas de autoridades españolas han reforzado el vínculo entre ambos países.

Tras los encontronazos y polémicas abiertas entre México y España, sobre todo tras el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alabando a Hernán Cortés, Claudia Sheinbaum ha dejado caer la posibilidad de que se dé una reunión con el monarca español próximamente. Concretamente, la presidenta de México ha dicho que es "probable" que se encuentre con el rey Felipe VI aprovechando la celebración del Mundial de fútbol, evento que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

"Sí, es probable que sí, todavía (la Secretaría de) Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español", ha explicado la presidenta mexicana. "Creo que mañana o pasado les podemos informar", ha añadido.

Es más, Claudia Sheinbaum ha asegurado que, de darse dicha reunión, será en Ciudad de México. Además, se entendería como un paso más, dado por ambas partes, para normalizar las relaciones entre España y México.

Hay que recordar que Felipe VI visitará el estado de Jalisco (oeste) a finales de mes para ver jugar a la selección española contra Uruguay. El partido de la fase de grupos entre España y Uruguay se celebrará en la ciudad de Guadalajara en la noche del día 26 (madrugada del día 27 en España).

Sheinbaum no aclaró, sin embargo, si el encuentro con el monarca español se produciría en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, ni el día en que se produciría. Esta cercanía representa una nueva etapa en las relaciones entre México y España, después de que atravesaran un periodo de distanciamiento. Todo comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) enviando una carta a Felipe VI en la que reclamaba un reconocimiento desde España por los abusos en la conquista.

Aunque la disculpa oficial no llegó a ofrecerse, el rey español reconoció en marzo en una exposición en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, una declaración bien recibida por el Gobierno de México. Posteriormente, Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en donde ambos mandatarios exhibieron sintonía ideológica y sostuvieron un encuentro.

En las últimas semanas, además, han visitado México el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quienes se reunieron con Sheinbaum en Palacio Nacional para destacar la revitalización de las relaciones bilaterales.

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