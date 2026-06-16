Ahora

Normalizar las relaciones

Sheinbaum dice que es "probable" que se reúna con Felipe VI en Ciudad de México durante el Mundial de fútbol

¿Qué ha dicho? "Sí, es probable que sí, todavía (la Secretaría de) Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español", ha explicado la presidenta mexicana. "Creo que mañana o pasado les podemos informar", ha añadido.

Felipe VI y Claudia Sheinbaum, en sendas imágenes de este martes. Felipe VI y Claudia Sheinbaum, en sendas imágenes de este martes. EP

Tras los encontronazos y polémicas abiertas entre México y España, sobre todo tras el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alabando a Hernán Cortés, Claudia Sheinbaum ha dejado caer la posibilidad de que se dé una reunión con el monarca español próximamente. Concretamente, la presidenta de México ha dicho que es "probable" que se encuentre con el rey Felipe VI aprovechando la celebración del Mundial de fútbol, evento que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

"Sí, es probable que sí, todavía (la Secretaría de) Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español", ha explicado la presidenta mexicana. "Creo que mañana o pasado les podemos informar", ha añadido.

Es más, Claudia Sheinbaum ha asegurado que, de darse dicha reunión, será en Ciudad de México. Además, se entendería como un paso más, dado por ambas partes, para normalizar las relaciones entre España y México.

Hay que recordar que Felipe VI visitará el estado de Jalisco (oeste) a finales de mes para ver jugar a la selección española contra Uruguay. El partido de la fase de grupos entre España y Uruguay se celebrará en la ciudad de Guadalajara en la noche del día 26 (madrugada del día 27 en España).

Sheinbaum no aclaró, sin embargo, si el encuentro con el monarca español se produciría en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, ni el día en que se produciría. Esta cercanía representa una nueva etapa en las relaciones entre México y España, después de que atravesaran un periodo de distanciamiento. Todo comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) enviando una carta a Felipe VI en la que reclamaba un reconocimiento desde España por los abusos en la conquista.

Aunque la disculpa oficial no llegó a ofrecerse, el rey español reconoció en marzo en una exposición en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, una declaración bien recibida por el Gobierno de México. Posteriormente, Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en donde ambos mandatarios exhibieron sintonía ideológica y sostuvieron un encuentro.

En las últimas semanas, además, han visitado México el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quienes se reunieron con Sheinbaum en Palacio Nacional para destacar la revitalización de las relaciones bilaterales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Caso Leire Díez, en directo | La directora de la Guardia Civil: "No he participado jamás en ninguna trama contra la UCO, ni influenciada por Leire Díez ni nadie"
  2. La Mesa del Congreso tumba las enmiendas de Junts y PP que pedían votar para exigir elecciones
  3. El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de no declarar mañana sobre el origen de las joyas halladas en su despacho
  4. Las dudas tras el acuerdo entre EEUU e Irán: las minas amenazan a un estrecho de Ormuz que tardará semanas en recuperar su tránsito
  5. El juez ordena la detención de Mouliaá tras no comparecer en la causa por presuntas injurias y calumnias a Errejón
  6. Detenido en Burjassot (Valencia) un joven de 24 años por matar al logopeda de su hijo al sospechar que abusaba de él