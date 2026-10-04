Las cartas de Sumar para la Moncloa: Bustinduy, Urtasun, Colau y Mónica García, cuatro nombres sobre la mesa

Los detales Los ministros de Sumar y representantes de las formaciones que integran este espacio han mantenido una reunión de manera telemática para analizar el escenario político.

Ante un posible adelanto electoral, la izquierda alternativa, liderada por Sumar, acelera sus movimientos. En Moncloa no se confirma el adelanto, pero Sumar se prepara para unas elecciones anticipadas. En una reunión telemática, los ministros y representantes de Sumar discutieron quién será su candidato, ya que Yolanda Díaz no se postulará nuevamente. Pablo Bustinduy ha declinado ser candidato, mientras que Ernest Urtasun se muestra dispuesto. Ada Colau y Mónica García aún no han confirmado su intención de postularse. Sumar también considera una transformación hacia un "Frente Amplio" para una candidatura más inclusiva.

El posible adelanto electoral ha obligado a la izquierda alternativa a acelerar sus movimientos. Mientras en Moncloa se mantiene el silencio sobre un posible adelanto de las elecciones, Sumar empieza a preparar el terreno ante la posibilidad de que los españoles tengan que acudir de nuevo a las urnas.

Los ministros de Sumar y representantes de las formaciones que integran este espacio han mantenido una reunión de manera telemática para analizar el escenario político. Sobre la mesa, una incógnita fundamental: ¿quién será el candidato? La propia Yolanda Díaz, que hasta ahora había sido la principal referencia electoral del espacio, ha dejado claro que no volverá a encabezar una candidatura. Este sábado, la vicepresidenta aseguraba que "la izquierda está más que preparada" y que estará "a la altura" del país. Pero, mientras Sumar se prepara para un posible adelanto, todavía no hay candidato.

El nombre de Pablo Bustinduy aparece entre las opciones que se han situado sobre la mesa. Sin embargo, el actual ministro de Derechos Sociales ya ha señalado que no aspira a convertirse en candidato, por lo que, si mantiene esa posición, quedaría fuera de la carrera.

Más abierta parece la puerta de Ernest Urtasun. El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns respondió recientemente cuando le preguntaron por la posibilidad de asumir ese papel: "Yo estaré, estoy y estaré. Y creo que mis compañeros de los Comuns saben que pueden contar conmigo para dar la batalla".

Otro de los nombres que resuenan es el de Ada Colau. La exalcaldesa de Barcelona, sin embargo, descartaba hace apenas una semana ser candidata: "Ahora mismo yo no soy candidata a nada". Una respuesta que deja abierta la incógnita sobre cuál podría ser su posición si el escenario electoral termina confirmándose.

La cuarta carta es Mónica García. La ministra de Sanidad tampoco ha querido despejar la incógnita y ha evitado confirmar si estaría dispuesta a dar el paso. El debate sobre el candidato se produce además mientras el espacio de Sumar trabaja en una posible transformación de su fórmula electoral. El nombre de Frente Amplio aparece como una de las opciones para articular una candidatura más amplia a la izquierda del PSOE.

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