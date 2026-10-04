Los partidos de Sumar fijan para el 17 de octubre su presentación y el anuncio de su cabeza de lista para las elecciones generales

Los detalles Los dirigentes de Frente Amplio han señalado que "las históricas movilizaciones de esta semana en toda España han vuelto a poner de manifiesto que la vivienda y el rentismo son la herida por la que se desangra nuestro país: no hay legislatura sin vivienda".

Frente Amplio, anteriormente conocido como Sumar, se prepara para un posible adelanto electoral y ha fijado el 17 de octubre como la fecha de su lanzamiento oficial, donde presentará su hoja de ruta y candidato. En un comunicado, los partidos integrantes de Sumar destacan que las recientes movilizaciones en España han evidenciado que la vivienda es un problema crucial. Frente Amplio se compromete a abordar estas demandas, independientemente de si se convocan elecciones. Aseguran estar listos para cualquier escenario y destacan su papel crucial en el Gobierno actual, buscando revalidar un mandato progresista.

Frente Amplio se mueve ante el posible adelanto electoral. La renovada formación, anterior Sumar, ha fijado el 17 de octubre como la fecha para su lanzamiento en el que se conocerá la hoja de ruta y también el candidato que liderará la candidatura.

En un comunicado, los partidos que componen Sumar han señalado que "las históricas movilizaciones de esta semana en toda España han vuelto a poner de manifiesto que la vivienda y el rentismo son la herida por la que se desangra nuestro país": "La calle ha hablado y es tarea de partidos, instituciones y sociedad civil escuchar este clamor: que no hay legislatura sin vivienda".

Ante esta situación, desde Frente Amplio afirman que, se convoquen elecciones o no, trabajarán para "hacerse cargo de las demandas de la calle y proteger a todas las personas para quienes su casa no es una fuente de tranquilidad, sino de inseguridad".

Ahora bien, al mismo tiempo se dan un margen. Al mismo tiempo de que recalcan que la convocatoria electoral depende únicamente del presidente del Gobierno, aseguran estar "preparados para cualquier escenario".

"La izquierda transformadora garantizamos la victoria el pasado 23 de julio, hemos sido el motor del Gobierno esta legislatura, empujamos el Real Decreto Maricarmen en el Consejo de Ministras y Ministros y seremos imprescindibles para revalidar cuatro años más de Gobierno progresista", añaden.

Por ello, han fijado el próximo 17 de octubre como el día en el que harán un llamamiento a la ciudadanía y a la sociedad civil a acudir al lanzamiento del Frente Amplio y su hoja de ruta.

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