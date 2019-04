Puigdemont sí tiene previsto ir al Senado personalmente para presentar sus alegaciones contra la aplicación del 155

Carles Puigdemont tiene previsto acudir al Senado a presentar sus alegaciones al Artículo 155. "No está descartado que lo haga personalmente", ha señalado Jordi Turull, conseller de Presidencia. Esta decisión está apoyada por los suyos. Sin embargo, cambiar no significa cambiar la hoja de ruta. Así al menos lo ha expresado la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal: "Le apoyamos. Creemos que es compatible este diálogo con cumplir con el mandato popular del 1 de octubre".

En esta línea también se ha expresado Sergi Sabrià, portavoz de ERC: "La mejor solución a esta situación es la república catalana y no le fallaremos al mandato popular". El president tendrá dos opciones: ir el próximo jueves a las cinco de la tarde, coincidiendo con la comisión que aprobará el 155.

Si no puede acudir, dispondrá también del viernes, durante el pleno de la cámara alta. "Así oiremos todos lo que tiene que decir. Que se digan las cosas abiertamente", ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Porque, aunque no lo contempla el reglamento, fuentes de Presidencia del senado han contado a laSexta que a Puigdemont se le invita a ir el viernes solo en caso de no poder acudir el jueves.

Sin embargo, los de su partido avisan. "No puede ser un 'sí' una vez la comisión ya ha trasladado su dictamen para la votación", ha expresado en Más Vale Tarde el diputado Jordi Xuclà. Mientras tanto, los independentistas ya han anunciado cuándo será el pleno del Parlament.

"Hemos pedido que el pleno monográfico para analizar la agresión institucional de la aplicación del Artículo 155 de la Constitución sea a partir del jueves por la mañana", ha destacado Lluís Corominas, portavoz de Junts pel Sí. Un pleno para responder al 155, en el que el president tendrá el primer turno de palabra.