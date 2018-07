El PP califica de "extraordinario" el discurso de Rajoy, el PSOE le ha visto "faltón" y Podemos ve un debate "bronco"

Con los ecos de la sesión aún resonando por los pasillos llega el momento de valorar. Mariano Rajoy asegura que por su "parte ha sido un debate normal en el que he dicho que esto no tenía ningún sentido y que el PP no va a votar a Sánchez".

Un debate que ha gustado mucho entre las filas populares, Luis De Guindos destaca "la comparación del año 2011 con el actual", Alfonso Alonso señala que ha sido "muy respetuoso y muy parlamentario porque ha recurrido a la ironía" y Javier Arenas asegura que ha sido "un discurso extraordinario, muy serio con una carga importante de ironía".

Todo lo contrario de cómo lo han visto desde la bancada socialista. Pedro Saura explica que ha "visto faltón a Rajoy", Óscar López asegura que "Rajoy es el pasado y el tapón para este país y para su partido" y a María González Veracruz le parece que "Rajoy e Iglesias han estado en el pasado en contenido, forma y tono".

Podemos reconoce el carácter bronco por momentos e Iglesias "hubiera deseado que no fuera así" pero reivindican la "firmeza" empleada. Rafa Mayoral señala que "quizá haya sido un poco bronco". Mientras, Alberto Garzón lamenta la "sobreactuación" de algunos y lamenta que sea "más un acto de campaña electoral que un acto de investidura".