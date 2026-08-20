Bruselas vuelve a pedir devoluciones: insiste en su "expectativa" que "todos los migrantes" sean "retornados a Marruecos"

Los detalles La Unión Europea ha vuelto a pedir a España que todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta regresen a sus países de origen. Según datos del Gobierno, todavía quedarían unos 5.000 migrantes de los 80.000 que llegaron el 30 de julio.

La Comisión Europea ha reiterado a España la expectativa de que los migrantes que llegaron a Ceuta sean devueltos, subrayando la necesidad de proteger a las personas vulnerables. Markus Lammert, portavoz comunitario, destacó la responsabilidad de España de garantizar esta protección. Además, se refirió a la intención del Ministerio de Juventud e Infancia de trasladar a 500 niñas migrantes a la Península. La Comisión está en contacto con las autoridades españolas para obtener más información al respecto. También se trabaja con Marruecos para asegurar el retorno de los migrantes, respetando los derechos comunitarios, que permiten la devolución de menores.

La Comisión Europea ha reiterado a España su "expectativa" de que todos los migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio sean devueltos, con el matiz de "garantizar la protección de las personas vulnerables" ante los planes de traslado del Gobierno de España de 500 niñas desde la ciudad autónoma a la Península.

"Hay que garantizar la protección de las personas vulnerables. Es deber de la nación, en este caso de las autoridades de España, velar por todo ello", ha afirmado Markus Lammert, portavoz de Interior y Migraciones comunitario, en rueda de prensa.

En ese sentido, ha hablado de las palabras de varios miembros del Ejecutivo: "Todos conocemos las declaraciones realizadas por los responsables del Gobierno, en las que se ha manifestado una clara expectativa de que todos los migrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta sean devueltos".

Además, ha hablado de la intención del Ministerio de Juventud e Infancia para trasladar de forma urgente a 500 niñas migrantes que están en la ciudad autónoma. "Estamos en contacto con las autoridades españolas para obtener más información", ha expuesto.

"En estos momentos, no estamos en condiciones de confirmar que el Gobierno español haya tomado ninguna decisión al respecto", ha aclarado Lammert.

El portavoz comunitario ya dijo que el derecho comunitario avala la devolución también de los menores de edad que ingresaron en Ceuta, y que la Policía Nacional cifró en más de 2.000.

Con respecto al retorno de los migrantes que están en Ceuta, aseveró que la Comisión "está trabajando intensamente tanto con España como con Marruecos para contribuir a que se lleve a cabo con pleno respeto".

Según el Gobierno, unas 80.000 personas entraron a Ceuta cruzando la frontera por Marruecos a finales de julio. De todos ellos, que en muchos casos llegaron a nado, quedan unos 8.000 que en muchos casos o son niños y niñas no acompañados o son solicitantes de asilo.

A lo largo del jueves 20 de agosto, se ha realojado a los migrantes que estaban en la playa de El Trampolín a espacios habilitados por el Gobierno con capacidad para 1.800 personas.

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