Borja Sémper y su entrevista más personal tras superar el cáncer: "Descendí a los infiernos"

Los detalles "Transité por un túnel muy oscuro", ha reconocido el portavoz nacional del Partido Popular, que ha reaparecido públicamente en 'El Hormiguero' para anunciar que ha superado el cáncer de páncreas que le mantuvo apartado de la política durante varios meses.

"Estoy libre de cáncer", ha confirmado Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, en su reaparición en 'El Hormiguero', tras varios meses alejado de la vida pública centrado en su recuperación.

"Me emociono un poco", ha reconocido el político, consciente de que en España, directa o indirectamente, "casi todo el mundo tiene cerca a alguien que atraviesa esta enfermedad". Hace apenas diez meses fue diagnosticado de cáncer de páncreas, lo que le llevó a iniciar un "tratamiento muy exigente y muy duro que le llevó a contarlo". "Porque dejas de estar presente y tu físico se va a alterar; es algo muy íntimo y lo cuentas o no en función de lo que sientes, pero si te dedicas a la política tienes que hacerlo".

"A partir de ahí descendí a los infiernos y transité por un túnel muy oscuro", relata el político, desgranando cómo ha vivido uno de los momentos más difíciles de su vida.

Pese a que el cáncer siempre ha estado muy presente en su familia, la noticia llegó de forma inesperada. Fue su mujer quien le insistió en que se sometiera a un chequeo médico que terminó siendo decisivo: "De ese chequeo se me detectó un tumor en el páncreas que, afortunadamente, se podía tratar y operar. Gracias a Bárbara estoy hoy aquí contándotelo".

También ha explicado cómo recibió la noticia: "Cuando salió mi médico, le vi blanco y me dijo que el pulmón lo tenía bien, pero me habían visto una mancha en el páncreas". "Yo asociaba el páncreas a algo malo, porque hay determinados cánceres que son especialmente agresivos", ha contado.

Sobre el proceso de asimilación y aceptación, reconoce que durante mucho tiempo "pensaba que no hablaban de él". "Te lo dicen, asientes, mantienes el tipo, escuchas el diagnóstico, preguntas, la gente cuando se entera te da ánimos... pero durante mucho tiempo tenía la sensación de que no hablaban de mí y que estaban hablando de otra persona".

"Me ha hecho entender muchas cosas, como que todo lo que creíamos sólido es débil y frágil", asegura, apuntando una frase que le ha rondado en la cabeza durante todos estos meses: "La salud es el silencio del cuerpo". "De la noche a la mañana el tiempo pasa a tener otro peso, otro valor y la perspectiva de futuro también cambia", ha terminado su intervención el político, quien afronta ahora una nueva etapa.

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