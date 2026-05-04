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En el juicio

Ábalos señala que Koldo le acompañaba "24 horas al día", que le premió al ser ministro y que delegaba en él: "Mi agenda era tremenda"

¿Por qué es importante? El exministro de Transportes ha reforzado esa idea de que él delegaba todo en Koldo García, asegurando que, después de tanto años, su vínculo iba más allá de lo profesional.

Imagne de José Luis Ábalos en el juicio.
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José Luis Ábalos ha reforzado, durante su declaración ante el Tribunal Supremo, esa idea de que él delegaba todo en su exasesor Koldo García.

El exministro de Transportes ha admitido que, después de tantos años su amistad iba más allá de lo profesional, destacando que fue Santos Cerdán quien se lo presentó como chófer. "No conocía a nadie y él me lo propuso", ha explicado, añadiendo que más tarde decidió ascenderle.

"Cuando se me nombra ministro, lo asciendo en agradecimiento a su entrega y lealtad", ha indicado, siendo este el inicio de una hermosa amistad, y es que le acompañaba "24 horas al día".

"Iba participando de mi vida personal y mi intimidad. Genera unos vínculos singulares que incluso otros asesores, aún siendo amigos míos, no penetraban en ese ámbito tan personal", ha reconocido.

Justifica así que lo colocase en el consejo de Renfe. "El acceso a los consejos no necesita ni del merito ni la capacidad. No exigen realmente nada más que la confianza", ha asegurado.

En armonía con la declaración de Koldo, asegura que se encargaba hasta de buscarle piso y que le prestaba dinero. "Mi agenda era tremenda", ha reconocido, dejando claro que nunca pretendió "esconderse detrás" de su exasesor.

El exministro ha señalado que a través de él ayudaba a mucha gente, como Clauda Montes. "Pretende ayudar a tanta gente que mandaba, escribía, pedía...", ha indicado.

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