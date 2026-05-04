Indignación de la oposición después de que PP y Vox pidan cerrar la investigación de la DANA en Les Corts sin que vaya Pradas

Los detalles Tanto el PSPV como Compromís han expresado su enfado con que se quiera dar carpetazo a la investigación cuando "faltan muchas personas por comparecer", como la exconsellera o el subdirector de Emergencias Jorge Suárez.

El Partido Popular y Vox han solicitado cerrar la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la DANA este mes, lo que ha generado críticas de la oposición. Esta decisión ha sido cuestionada porque aún están pendientes las comparecencias de figuras clave como la exconsellera Salomé Pradas y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. El PP argumenta que el plan original contemplaba un año para los trabajos, plazo que se cumple a finales de mayo, y que ya cuentan con suficiente material para conclusiones. Sin embargo, el PSPV critica que el PP quiera finalizar la comisión sin completar el plan de trabajo, sugiriendo que buscan ocultar información. La oposición pide una prórroga para permitir más comparecencias y transparencia.

El Partido Popular y Vox han pedido que la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la DANA se cierre este mes, algo que ha criticado la oposición porque aún faltan por comparecer la exconsellera Salomé Pradas o el subdirector de Emergencias Jorge Suárez, entre otros, por lo que ya han anunciado que pedirán una prórroga.

Así lo han propuesto en la reunión de la mesa de la comisión de este lunes, en la que han planteado que el 11 de mayo comparezcan el excomisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, y el comisionado de la Generalitat, Raúl Mérida, que el 12 de mayo se abra plazo para presentar las conclusiones y el 27 de mayo acabe la comisión.

El PP ha justificado su petición alegando que el plan aprobado fijaba un año para los trabajos, que se cumple a finales de mayo, que ya tienen material suficiente para proponer conclusiones y señalan que la exconsellera Pradas ya ha comparecido en otras comisiones.

Por su parte, el Partido Socialista valenciano (PSPV) ha criticado que el PP quiera cerrar la comisión cuando, a su juicio, aún falta por ejecutar la mitad del plan de trabajo de la comisión, lo que ha atribuido a que no tiene ningún propósito de que se conozca la verdad.

"Faltan muchos comparecientes por comparecer", ha criticado la diputada del PSPV Alicia Andújar, quien ha defendido que "lo que procede y está dispuesto en las normas es la prórroga". En la misma línea, el diputado de Compromís Carlos Esteve ha expresado que lo que les queda claro es que esta comisión "es una pequeña manta con la que el PP tapa sus vergüenzas".

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