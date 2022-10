El Gobierno critica firmemente la "falta de sensibilidad" del PP con las víctimas de la pandemia. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, justificó que la Comunidad de Madrid no investigue las muertes por COVID en residencias asegurando que "las familias ya lo habían superado".

Unas declaraciones que han generado un gran revuelo y a las que ahora ha querido responder Félix Bolaños en la entrevista que ha concedido a la SER. "Escuchaba la entrevista a la hija de un familiar y me ha conmovido. ¿Cómo le puedes decir a esa persona que lo ha superado cuando ha perdido a un ser querido en unas circunstancias difíciles de olvidar?".

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha recalcado que le parece que "existe una falta de sensibilidad con las víctimas en este caso, pero en general, de la derecha".

Un hecho que cree que pasa también cuando se habla de la ley de memoria. "Hay un hilo de no tener sensibilidad. Es muy triste en un democracia como la española en el siglo XXI. Es olvidar sistemáticamente a las víctimas", ha explicado.

Bolaños ha asegurado que no comprende por qué no se puede investigar una situación que provocó que en torno a 8.000 personas muriesen en residencias. "Vamos a intentar dar algo de justicia a esas personas. Vamos a intentar explicarle a quienes perdieron a seres queridos qué paso y ver si se puede tomar alguna medida para que no vuelva a suceder", ha indicado.

Unas polémicas declaraciones sobre las que también se han pronunciado desde PSOE Madrid pidiendo a Ayuso la reprobación de Ossorio. "No debe continuar ni un minuto más en el cargo", indicó el portavoz Juan Lobato.

Una petición a la que también se han sumado desde Más Madrid. "Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más", indicaron. Desde el partido liderado en la región por Mónica García confesaron que sienten que el vicepresidente "ha cruzado todas las líneas rojas y el niel de inmoralidad de este Gobierno ha tocado techo.

Nueva ley de Memoria Democrática

Sobre la nueva ley de Memoria Democrática, Bolaños ha indicado que lo que se pretende es "establecer que no puede haber ningún lugar preeminente para personas que hayan protagonizado la dictadura".

El ministro ha asegurado que con esto se está consiguiendo que "nuestra democracia sea más digna". Una medida que cree que llega con décadas de retraso.

"Es una ley que debería haber tenido un consenso muy superior. No hablo de la ultraderecha, pero si el PP fuese un partido europeo y civilizado, lo normal es que hubiésemos podido pactar esta ley con ellos. Y no ha sido posible porque no son capaces de soltar lastre".

De esta forma, ha asegurado que, en cuanto entre en vigor, se iniciarán las actuaciones pertinentes. "Primo de Rivera está en el altar mayor del valle de Cuelgamuros porque es lo que significa el valle y ya no lo llamaremos el Valle de los Caídos; también está en un lugar preeminente. Se les debe dar una sepultura digna, pero no en un lugar preeminente. A partir de ahí, se tomarán decisiones", ha indicado.