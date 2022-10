El PSOE de Madrid ha afirmado este miércoles que pedirá en la Asamblea de Madrid la reprobación del vicepresidente regional, Enrique Ossorio, tras sus palabras sobre los fallecidos en las residencias de la región y sus familias, de los que ha asegurado que "ya lo han superado".

El secretario general del PSOE y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, ha reclamado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que Ossorio "no debe seguir ni un minuto más" en el cargo, según recoge el PSOE en un comunicado.

Para ello, el PSOE de Madrid va a registrar en la Asamblea la petición de reprobación del vicepresidente, "para que se vote en la Cámara y se decida dar por fin justicia a las personas mayores y todos sus familiares en esta región".

"Declaraciones como las que hemos oído hoy demuestran y explican decisiones como las que se tomaron en la pandemia", ha declarado Lobato, a lo que ha añadido que el PSOE entiende que la inmensa mayoría de los madrileños creen "en el respeto y en la dignidad de las personas mayores y de los familiares que sufrieron tanto viendo perder a sus seres queridos".

"Los únicos que no ponen por encima de todo el respeto a las personas mayores es el Partido Popular de la Comunidad de Madrid", ha expresado.

El PSOE de Madrid ha reclamado en varias ocasiones la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, algo que han rechazado con sus votos PP y Vox. "La petición de reapertura se hizo no por revanchismo, sino para conocer la verdad y que lo ocurrido nunca más vuelva a suceder", ha declarado Lobato.

Más Madrid también lo solicitó

Más Madrid también pidió este miércoles la dimisión o el cese inmediato Enrique Ossorio por sus palabras. En concreto, el partido ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir su reprobación en Pleno.

En su cuenta de Twitter Más Madrid ha interpretado estas declaraciones como "una vergüenza para Madrid". "Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más", han lanzado desde el partido liderado en la región por Mónica García.

En declaraciones remitidas a los medios, Mónica García cree que el vicepresidente "ha cruzado todas las líneas rojas y el nivel de inmoralidad de este Gobierno ha tocado techo". "Este señor no puede representar a los madrileños que no solo no hemos olvidad a nuestros mayores, sino que queremos investigar hasta el final lo que pasó", ha defendido García.

Bolaños: "¿Cómo le puedes decir a los familiares que lo han superado?"

En la mañana de este jueves, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha dado su visión de las palabras de Ossorio, preguntándose cómo puede decir a las familias de las víctimas que ya lo han superado "cuando han perdido a un ser querido en unas circunstancias difíciles de olvidar".

"Se añade una falta de sensibilidad con las víctimas en este caso, pero en general, de la derecha. Porque pasa igual con la ley de memoria, un hilo de no tener sensibilidad. Es muy triste en un democracia como la española en el siglo XXI. Es olvidar sistemáticamente a las víctimas", ha expresado Bolaños.