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Tensión en Oriente Medio

Trump señala a Irán tras el ataque contra el oleoducto saudí Este-Oeste: "Creo que son los responsables"

Los detalles Arabia Saudí ha cerrado el mencionado oleoducto como medida preventiva después de sufrir varios ataques con drones procedentes desde Irak.

Donald Trump durante su visita a Irlanda.
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Arabia Saudí ha cerrado de manera preventiva su oleoducto Este-Oeste después de sufrir varios ataques con drones procedentes desde Irak. Unos que, pese a la procedencia, Donald Trump ha atribuido a Irán.

Este sábado, el Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha anunciado el cierre "preventivo" del oleoducto, por donde pasan cinco millones de barriles de petróleo al día, después de sufrir varios ataques.

Una decisión de gran importancia ya que el oleoducto Este-Oeste se ha convertido en la principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en Ormuz. Según el Ministerio, ha sido objeto de "múltiples ataques" y lo han cerrado "como medida de precaución".

"Los ataques causaron varios heridos que necesitaron de atención médica", ha añadido la nota, citando a un funcionario del departamento, que no dio detalles sobre el origen o autor de las ofensivas. Minutos más tarde, el Ministerio de Exteriores saudí aseguró que todo fue obra de varios drones lanzados desde Irak, causando daños que se "están atendiendo actualmente".

Mientras tanto, Donald Trump ha responsabilizado a Irán del ataque. El presidente estadounidense ha sido preguntado durante su visita a Irlanda si es el régimen ayatolá el que ha estado detrás de la ofensiva contra Arabia Saudí, una posibilidad muy realista para el republicano.

"Creo que han sido ellos (Irán), probablemente hayan sido ellos", ha sentenciado Trump sin añadir más detalles al respecto.

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