Bolaños ve la amnistía como "un éxito" y asegura que "se ha demostrado que es absolutamente constitucional"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Los detalles Junts muestra su "respeto absoluto" a lo que decida el expresident Carles Puigdemont con respecto a su posible regreso. "El president siempre ha estado", afirma Míriam Nogueras.

El Gobierno, a través de Félix Bolaños, ha calificado de "éxito" la ley de amnistía que facilita el regreso de Carles Puigdemont a España. Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la amnistía no se centra en individuos, sino en beneficiar a la sociedad catalana. Bolaños ha defendido que la ley es constitucional y conforme al derecho europeo, desmintiendo críticas anteriores. Además, ha minimizado la importancia de una reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont. Por otro lado, Junts, mediante Míriam Nogueras, ha expresado su apoyo a cualquier decisión que tome Puigdemont sobre su regreso y colaboración.

Un éxito. Así ha calificado el Gobierno, más concretamente Félix Bolaños, la ley de amnistía que permite, entre otras cosas, la vuelta de Carles Puigdemont a España.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "éxito" la ley en una entrevista concedida a 'El Periódico' en la que ha recalcado que el la amnistía no era una "cuestión de nombres individuales" y que el objetivo era que el beneficiario último fuera la sociedad catalana en su conjunto. Ahora bien, ha explicado que el expresident puede volver a España cuando quiera.

"Se ha demostrado que la amnistía era absolutamente constitucional y completamente conforme a derecho europeo. Y además ha sido útil", ha comentado. "Con todas las barbaridades que se dijeron, que han resultado ser todas ellas falsas, creo que en eso es donde tenemos que poner el foco", ha expuesto, y ha dicho que en este momento no tiene mayor relevancia que se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Puigdemont.

"Por otro lado, estoy recordando ese primer año de legislatura con manifestaciones muy masivas contra la amnistía, que, por cierto, ahora el PP no dice ni pío de la amnistía, ni pío", ha señalado.

Junts no da pistas

Por su parte, Junts sigue sin aclarar qué hará el expresident. En una entrevista para 'El Nacional', Míriam Nogueras ha explicado que sobre la decisión de Carles Puigdemont "habla él mismo".

"Todo aquello que él decida hacer y cómo lo haga, no solo nos tendrá al lado, sino que siempre nos ha tenido. Por lo tanto, respeto absoluto a la decisión que él tome, cuándo vuelve y en cómo colaborará", ha aseverado.

Eso sí, Noguera ha aclarado que, pese a que estuviera en Waterloo, Puigdemont "siempre ha estado": "Todo el trabajo que nosotros hemos hecho en Madrid, con nuestros siete diputados, ha sido coordinado con Puigdemont".

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