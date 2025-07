Bernabé critica a Mazón por "no estar donde tenía que estar" el día de la DANA: "Él enseñó 13 llamadas, yo tengo 240"

¿Qué ha dicho? La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana afirma que cumplió "con todas sus obligaciones" y señala al president: "No me fío ya de que responda con dignidad sobre dónde estaba".

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha cargado contra el president Carlos Mazón por su gestión tanto durante como después de la DANA que acabó con la vida de 228 personas cuando están a punto de cumplirse nueve meses de la tragedia. En sus palabras, Bernabé ha puesto el foco el la labor del popular mientras Valencia se inundaba.

"Yo sé cuáles son mis obligaciones y las cumplí todas. Solo hay que ver la lista de llamadas. Mazón enseñó 13, y yo ese día tengo registradas 240. La realidad, los datos, son incontestables", dice Bernabé en palabras para Europa Press.

E insiste: "Mazón no estaba ese día donde tenía que estar y no hay ningún ciudadano que lo dude. Ya nos da igual. No me fío de que nueve meses después pueda responder con dignidad sobre dónde estaba en el día más terrible y catastrófico de la Comunitat".

"Hay alguien que no estaba donde tenía que estar. Una Administración que no hizo lo que tenía que hacer. Yo soy humana, y con lo que ha pasado, lo que sé y lo que he vivido, me acuesto o me levanto cada mañana y no puedo dejar de preguntarme si podía haber hecho algo más. Es una cuestión humana", relata una Bernabé que reconoce haber "llorado y sufrido con cada una de las familias que ha perdido a su ser querido".

Bernabé señala "la parte que le falta" a Mazón

Y, de nuevo, Mazón: He visto el dolor en cada una de las personas que ha sufrido lo más grande. Si Mazón hubiera pisado más la calle, si hubiera hablado más con las víctimas y hubiera empatizado y sentido con quienes más han sufrido, quizá habría actuado de otra manera. Quizá es la parte que le falta".

Sobre la responsabilidad, apunta a la Generalitat: "Es la primera administración que tiene la cercanía, la capacidad, los medios, la que está sobre el terreno, la que tiene la competencia y la que asume todo. Si considera que no puede, ha de pedir ayuda y colaboración".

"La realidad es que el día 30, antes de que saliera el sol, había más de 1.100 efectivos de la UME que habían llegado de cinco batallones diferentes de toda España. Luego siguieron viniendo. Pedro Sánchez ha hecho lo que Mazón no, que es reunirse con los alcaldes afectados y con las asociaciones de víctimas", afirma Bernabé.

Ha hablado también sobre el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar y sobre Miguel Polo, su presidente: "Es un alto funcionario del Estado que hace su trabajo como todos los funcionarios. La Generalitat trata de reescribir las competencias cuando tiene un plan de emergencias que le obliga a proteger a la población usando las predicciones, que no las hace la CHJ".

"Secuestrados por la voluntad de Feijóo"

Bernabé ha puesto el foco también en la figura de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, tras la gestión de Mazón: "Aquí seguimos, nueve meses después, secuestrados por la voluntad y por la aritmética electoral de quien tiene la única posibilidad de cambiar esto, que es él. No hay un solo valenciano que no sepa que con el PSOE esto no habría pasado".

Y es que, según cuenta, desde el 24 estaba activado el plan de especial de inundaciones: "El Consell no hizo nada hasta el 29 a las 17:00 que se convocó el CECOPI. ¿Por qué? ¿Estábamos grabándonos algún vídeo de TikTok especial marca de papas?"

Cuestionada sobre por qué el Gobierno no ha activado o se ha sumado a una comisión mixta tras la DANA, Bernabé defiende el papel de José María Ángel como comisionado estatal para la reconstrucción y subraya que la Generalitat "tiene a su disposición toda la información que necesita y que requiera". Rechaza además "la sobreactuación de algunos y la queja permanente", así como "otras estrategias como esa manipulación de hacer su propio relato o reescribir la historia".

De cara a las comisiones de investigación sobre la DANA en Les Corts y en el Congreso, preguntada por si participarán ella y Sánchez, asegura que estará "encantada" de acudir donde le "corresponda", con "toda la voluntad del mundo".

"Empezamos a reconstruir hace ocho meses"

Ahora, la reconstrucción: "Tenemos un plan que se verá reflejado en cuatro reales decretos, y 16.000 millones de euros que ya están en marcha. Empezamos a reconstruir hace ocho meses. La Generalitat ya verá cómo tienen que pagarlo y cómo lo van a hacer".