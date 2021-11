Continúa la batalla interna por la presidencia del Partido Popular de Madrid tras las grandes discrepancias en la Junta Directiva regional del pasado viernes sobre la opción de adelantar el congreso para elegir la nueva dirección del partido, como pretende Isabel Díaz Ayuso.

Según ha podido saber laSexta, desde la dirección nacional del partido no quieren que Isabel Díaz Ayuso presida el PP a nivel regional porque, dicen, no quieren "repetir los errores del pasado", tiempos en los que la figura de la presidencia de la Comunidad también ostentaba la del partido.

Mientras tanto, José Luis Martínez-Almeida sigue sin confirmar si se presentará como candidato, aunque según ha podido saber laSexta, se alinea con Génova y se muestra contrario a que Díaz Ayuso asuma el poder.

De hecho, según ha informado 'El Mundo', Almeida habría expresado en al menos cinco reuniones internas su desagrado por las intenciones de Ayuso con esta frase: "Yo lo que no quiero es que Ayuso presida el PP de Madrid".

Una afirmación que el propio Almeida ha negado hoy tajantemente. "No toca hablar del tema, estoy centrado única y exclusivamente en mi labor como alcalde de Madrid. Quedó claro que la presidenta iba a presentar su candidatura y que el congreso se iba a celebrar en la fecha que tocara. Dicho lo cual, como hoy se me hace una imputación en un medio de comunicación, tengo que decir que esa frase que se me atribuye no es cierta", ha dicho ante la prensa.

El alcalde es partidario de optar por una tercera vía en la que la dirección del partido recaería sobre Ana Camins, actual secretaria general del PP regional y una figura muy cercana a Génova.

A pesar de que Martínez-Almeida no se moja en público, la dirección nacional del PP apuesta por él como alternativa a Ayuso que, según ha podido saber laSexta, mantiene su firme intención de presentarse a presidir el partido. Una situación que favorece el clima de guerra fría entre Pablo Casado y la presidenta madrileña.

Fuentes del PP madrileño como miembros del comité de la Dirección Nacional insisten en que la solución al conflicto es que Ayuso y Casado se sienten en una mesa para pactar listas y fechas.