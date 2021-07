Desde el pasado 26 de junio, el uso de mascarilla ya no es obligatorio en las calles españolas, salvo que no pueda mantenerse la distancia de seguridad. Sin embargo, cuando se anunció la relajación de esta medida, un 60,8% aseguraba que la mantendría. Un dato que, según el último barómetro de laSexta, sube ahora hasta el 74,3% de los encuestados, que siguen llevándola en exteriores.

"No me la pienso quitar aunque me digan que me la puedo quitar", afirma a este respecto una ciudadana en declaraciones a laSexta. Lo cierto es que, por franjas de edad, los mayores son los más cautos en este sentido: un 84,6% de las personas de 55 a 75 años mantiene la mascarilla al aire libre, frente a un 76,8% entre los 36 y los 54 años y a un 58,4% en el grupo de 18 a 35 años.

Por otra parte, con los contagios de COVID-19 al alza, también se ha abierto el debate de si se deben endurecer las restricciones o no. En este sentido, según el Barómetro, el 70,9% estaría a favor, frente a un 29,1% en contra. "Deberían poner restricciones incluso más duras", sostiene en este sentido un joven preguntado al respecto por esta cadena. "Ante muchas aglomeraciones, debería haber 200.000 Mossos", afirma por su parte otra viandante, mientras una tercera ciudadana sugiere "poner multas" o "ser más estrictos, como otros países".

Preguntados acerca de la expansión de la variante delta del coronavirus, a más de un 72% de los encuestados les preocupa mucho o bastante. En concreto, un 29,8% confiesa que este asunto le preocupa mucho y a un 42,5% bastante, frente a un 22,2 y 5,5% a los que esta cuestión preocupa poco y nada, respectivamente. "Le tenemos miedo, estamos teniendo mucha precaución y seguimos un poco con la dinámica que teníamos antes", admite una ciudadana al respecto.

Ante la pregunta de si este año han modificado sus vacaciones como consecuencia de la pandemia, un 42,1% de los participantes en el sondeo asegura que sí ha hecho cambios, frente a un 57,9% que ha mantenido sus planes iniciales.