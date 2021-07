España registra un aumento generalizado de las hospitalizaciones por COVID-19. En Cataluña han crecido un 81% en la última semana, pasando de 50 ingresados diarios de media en junio a cinco veces más. Allí temen que en 15 días se duplique el número de pacientes en UCI, solo en las últimas horas han ingresado 25 personas. Contra esta situación sigue luchando el país con la campaña de vacunación. Entre los treintañeros , la mitad ya tiene una dosis (50,4%), pero la variante delta solo se frena con pauta completa (18,9%).

Aun así, la situación continúa mejorando. Ya lo vaticinaba Araceli Hidalgo un 27 de diciembre pasadas las nueve de la mañana, cuando se convirtió en la primera mujer de España en ser vacunada contra el coronavirus. "Que todo el mundo se pueda abrazar lo mismo y que nos libremos de todo este virus", deseó. Apenas siete meses después, su sueño cada vez está más cerca.

Por primera vez desde entonces, las residencias de mayores no notifican ningún fallecido. La vacuna es la gran culpable de una de las noticias más esperadas. No hay más que ver los datos: a comienzos de año, contábamos los fallecidos por centenares; a partir de marzo, con todos los residentes vacunados, las cifras se desploman. La vacuna está siendo el gran salvavidas en estas semanas en las que, como se ha indicado anteriormente, la incidencia acumulada se ha disparado.

La IA ha subido en todos los grupos de edad todos los días de este mes. Los mayores la han multiplicado por cuatro, pero sus casos ya no revisten la misma gravedad. Aun así, hay comportamientos como los vistos estos días en Sevilla y Cádiz, con macrobotellones y otra clase de concentraciones multitudinarias, que no ayudan. Porque la batalla no ha terminado. Lo saben bien en Galicia, que ha duplicado sus contagios con respecto al fin de semana anterior.

También Cantabria. La comunidad, incapaz de frenar los contagios, aumenta un 44% sus casos registrados. Y Navarra, que ha notificado los mismos casos que el domingo pasado, incrementa un 30% sus datos. La noticia positiva llega, no obstante, desde Cataluña, que por fin este fin de semana ha bajado sus contagios y notifica casi 1.700 menos que el pasado. En la comunidad ha bajado también el índice de transmisión.