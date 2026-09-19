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Decenas de heridos

Más ataques y más mortales: Rusia intensifica su ofensiva contra Ucrania y deja 58 civiles muertos en la última semana

¿Qué ha pasado? En la región de Odesa, los ataques han afectado a infraestructuras. Edificios, puentes y puertos han resultado dañados y más de 1.700 familias continúan sin electricidad tras los bombardeos.

Consecuencias de un ataque con drones rusos en Odesa.
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Una oleada de ataques rusos vuelve a golpear distintas zonas de Ucrania dejando más de 50 muertos esta semana. En las últimas horas, varias ciudades han sufrido impactos contra edificios residenciales, mientras los equipos de emergencia trabajan entre los escombros para rescatar a las personas atrapadas. En Odesa, un primer ataque fue seguido por un segundo impacto que sorprendió a los servicios de emergencia: "Fue un ataque trampa", explican las autoridades ucranianas". En total, diez personas han resultado heridas, entre ellas dos bomberos.

La situación se repite en otros puntos del país. En Sumy, en el norte de Ucrania, una bomba planeadora rusa ha impactado contra un edificio residencial. El ataque ha dejado tres muertos y nueve heridos, según el balance ofrecido por las autoridades.

Entre los escombros, los equipos de emergencia han tratado de localizar y rescatar a las víctimas. En las imágenes grabadas durante las labores de rescate se ve a los bomberos intentando sacar con vida a un niño de siete años atrapado entre los restos del edificio.

En Donetsk, los equipos de rescate han llegado incluso a introducir un tubo entre los escombros para permitir que un hombre atrapado pueda respirar mientras trabajan para liberarlo. "¿Puede respirar?" y "¿Puede sentir las piernas?", se escucha preguntar a los equipos de emergencia durante el rescate.

En el este de Ucrania, la nueva oleada de ataques también ha alcanzado zonas residenciales. Al menos 21 viviendas han resultado dañadas y varias personas han quedado atrapadas bajo los escombros.

Donetsk sufre ataques prácticamente a diario, manteniendo a sus residentes bajo una amenaza constante. La oleada de ataques con drones se ha prolongado durante casi 24 horas y ha dejado imágenes de edificios en llamas y zonas residenciales gravemente dañadas.

En la región de Odesa, los ataques también han afectado a infraestructuras. Edificios, puentes y puertos han resultado dañados y más de 1.700 familias continúan sin electricidad tras los bombardeos. Según el recuento de los partes diarios, 58 civiles han muerto en Ucrania solamente durante la última semana.

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