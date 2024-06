El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido al Gobierno de que extinguir la Fundación Francisco Franco "puede ser muy delicado". "Ojo con cercenar la libertad de los españoles", ha aseverado este viernes, después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara la víspera el inicio del trámite para acabar con dicha fundación en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

Así, y aunque Sémper ha expresado este viernes su condena al franquismo y ha subrayado la "absoluta lejanía" de su partido con la Fundación Francisco Franco, acto seguido se ha preguntado "qué es lo que plantea el Gobierno, cómo lo plantea en base a qué marco constitucional o legal".

"Bueno, todo es un despropósito también, ¿no? Y si abres este melón pues habrá quienes quieran que este melón tenga otras partes también. Entonces, ojo con estas cosas, ojo con cercenar la libertad de los españoles porque puede ser muy delicado", ha sostenido Sémper, que ha señalado que esta es su opinión personal.

El portavoz ha acusado además al Ejecutivo de lanzar, con esta y otras iniciativas, bombas de humo para desviar la atención de los "graves" debates y problemas de España. "Es un anuncio más que esperamos ver en qué se concreta para posicionarnos", ha añadido, argumentando además que "afortunadamente" los perímetros de la democracia española son "muy anchos", aludiendo a los homenajes a presos de ETA.

Niega malestar por la medalla de Ayuso a Milei

Por otra parte, Sémper ha expresado que su formación conocía la medallaque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a otorgar este viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, y ha negado que haya malestar en la cúpula del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Con lo que están "profundamente molestos", ha dicho, es con la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de abrir conflictos internacionales" o marcar la posición de España en asuntos como el Sáhara de manera unilateral.

Sémper ha señalado además que Feijóo no asistirá este viernes al acto de la entrega de la medalla a Milei porque "no estaba invitado y si estaba invitado tiene otras cosas en agenda". "Con total naturalidad y normalidad, de verdad que a esto no le damos mayor relevancia", ha insistido.