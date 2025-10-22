Mónica García responde a Ayuso por la polémica de la Puerta del Sol: "Que vaya donde quiera, la memoria es la memoria"

"La Real Casa de Correos no es la casa particular de Ayuso, sino la de los madrileños, ella ya tiene su ático de lujo", argumenta la ministra de Sanidad, que pide al PP que respete la memoria de las víctimas del franquismo.

Este miércoles, el Gobierno ha declarado la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, como lugar de Memoria Histórica para homenajear a los miles de ciudadanos que fueron torturados en ese mismo edificio durante el franquismo. Este reconocimiento ha indignado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que se trata de "un francomodín para evitar que se hable de corrupción" y ha anunciado que recurrirá ante los tribunales esta decisión.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra esta reacción del Ejecutivo madrileño. "Que Ayuso vaya donde quiera, la memoria es la memoria, y honra a quienes lucharon por la democracia", ha afirmado en Al Rojo Vivo.

"La Real Casa de Correos no es la casa particular de Ayuso, sino la de los madrileños, ella ya tiene su ático de lujo", ha añadido la ministra, que cataloga de "vergonzoso" que el PP se niegue a rendir homenaje a las víctimas de la dictadura.

"Yo echo de menos una derecha democrática y medianamente liberal, la derecha española está radicalizada, y su mejor exponente es la señora Ayuso", concluye Mónica García.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.