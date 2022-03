Isabel Díaz Ayuso se ha comparado con Rita Barberá en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en la que se ha convocado el XX Congreso Nacional que decidirá el futuro sucesor de Pablo Casado.

Según fuentes del PP presentes en el acto, ha habido aplausos mínimos para Ayuso, que ha lamentado los ataques a su familia y ha hecho un símil con la difunta exalcaldesa de Valencia: "¿Cuántas Rita Barberá se puede permitir este partido?".

Además, la presidenta madrileña ha pedido "expulsar" de forma inmediata a todos los miembros del PP que hayan participado en la "campaña" contra ella: "Han sucedido hechos gravísimos que, para volver a ganarnos la confianza de la opinión pública, habrá que investigar y expulsar a sus autores. Y saber por qué un estúpido anónimo acaba en forma de SMS en los teléfonos de nuestros adversarios políticos".

"Nunca había visto estas prácticas y no creo en las heridas cerradas en falso. Y por eso, lo que sí que pido es que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle", ha dicho de forma tajante la presidenta, que ha recordado que "el daño causado es para todos": "La Comunidad de Madrid es clave para el Partido Popular nacional y ahora se enfrenta a un desgaste insoportable".

En esta línea, ha asegurado que ahora el partido se enfrentará a comisiones donde se les "llevará como corruptos", a "acoso mediático" y a "penas de telediario": "El resto de la legislatura en Madrid no se hablará de otra cosa, de hospitales, colegios y de todo lo que estábamos haciendo. Eso me lo esperaba de la izquierda, pero no de mi propio partido que ha sospechado de mí, después de 18 años de entrega en cuerpo y alma".

Ayuso ha confesado que "esto es muy difícil de asimilar" y ha apuntado que sigue en partido "porque lo merecen" los votantes "a los que tantas veces se olvida" y a quienes les deben "todo": "Tuve que hacer de tripas corazón en la convención de Valencia, en el congreso de Andalucía, en el de Castilla y León y en sus elecciones, o en el cónclave de Castilla- La Mancha. Y siempre estuve ahí, siempre he estado donde se me ha pedido… mientras los mismos decían por lo bajo 'le queda poco para caer'".

"Desde mi casa se ha hecho lo imposible por echarme de la política y destruirme en lo personal. No sé cuándo dejaremos de entregar trofeos a nuestros adversarios políticos", ha lanzado.

"Ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia. Los socialistas, sólo en el Gobierno de Moncloa, dilapidaron más de 300 millones de euros en compras defectuosas de material sanitario ¿Por qué creéis que hay tantos dirigentes en otras regiones que no dicen nada de todo esto?", ha dicho la presidenta madrileña.

En esta línea, ha asegurado que "el 4 de mayo" lo tenían "todo" con "una izquierda contra las cuerdas, desacreditada, despojada de los efectos de su propia propaganda, pero, sobre todo, un centro derecha ilusionado, convencido y fuerte". Así ha criticado que "da la sensación de que algunos pensaron más en protegerse por si llegaban momentos como este que en ser la verdadera alternativa a Sánchez".

Ayuso ha seguido atacando la gestión de Casado y ha asegurado que "lo que estaba pasando va mucho más allá de lo sucedido" con ella: "Y por eso hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país, a los que se les ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando, a los que se trataba como a intrusos en su propio partido".