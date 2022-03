Pablo Casado se ha despedido de la presidencia del Partido Popular en su discurso ante la Junta Directiva Nacional, encargada de formalizar la convocatoria del XX Congreso Nacional del partido para elegir a su sucesor.

El líder ha asegurado en un emotivo discurso que desea "muy sinceramente toda la suerte al próximo presidente del PP", que previsiblemente será Alberto Núñez Feijóo. "Le deseo mucho acierto en su empeño y le deseo todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar. El mío lo tendrá el primero, desde la máxima prudencia y discreción", ha señalado.

Casado también ha lamentado "todo lo que haya hecho mal" y "la situación que han sufrido durante esta semana los militantes y votantes", aunque ha aprovechado para insistir en que no merece la respuesta del partido: "También siento la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra democracia, y que creo sinceramente que no merezco y no merecería ninguno de vosotros".

"Hace cuatro años os dije que venía con las manos blancas, con los bolsillos limpios y con el corazón enamorado de España. Y así seguiré, a vuestra disposición para ayudar en esta nueva etapa y para apoyar a quien la continúe. Ser presidente del PP es un privilegio y honraré ese privilegio siempre. Yo no quiero a España porque sea perfecta sino para que lo sea", ha expresado.

En su discurso, Pablo Casado ha asegurado que "a pesar de todo" sus días "al frente del partido han sido un honor": "He sido muy feliz representando a esta gran organización, siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos y he intentado trabajar de manera seria, leal y constructiva".

"Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Me habéis permitido estar en la historia de España, a lado de Fraga, Aznar y Rajoy. Al lado de los líderes europeos y americanos. Y sobre todo a vuestro lado", ha dicho antes de lanzar un mensaje a los miembros de su junta directiva: "A la mayoría de los que estáis aquí en esta Junta Directiva, habéis dado lo mejor y estoy orgulloso de vuestro trabajo".

Casado, además, ha instado a los dirigentes a lograr "un proyecto de unidad" del que salgan "fortalecidos": "Siempre he hecho y haré lo mejor para el partido y para España. No dediquemos ni un minuto más en hablar de nosotros, sino de lo que necesitan los españoles. Nuestra máxima responsabilidad es cambiar este Gobierno cuanto antes".

En la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP de hoy se vota a mano alzada la convocatoria del Congreso Nacional para darle relevo a Pablo Casado, algo para lo que se necesita el apoyo de dos tercios de los miembros.

En ese acto también ha hablado Ayuso y, según fuentes del PP, ha habido aplausos mínimos en su intervención, en la que ha lamentado los ataques a su familia y se ha comparado con Rita Barberá.