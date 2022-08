La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que Pedro Sánchez "va a abandonar el Gobierno" y que "lo vamos a pagar todos los españoles". "Está promoviendo la miseria y el odio contra el adversario para justificar cómo llega a las urnas. Va a dejar el país arruinado y dividido", ha pronosticado en una entrevista al diario 'ABC'.

Además, Ayuso ha criticado el acuerdo del Gobierno con Marruecos, y ha mostrado su desconfianza con Pedro Sánchez: "El PSOE dijo que Ceuta estaba fuera de la negociación con Marruecos, pero conociendo al presidente del Gobierno, podría ser lo siguiente", ha manifestado.

Y en lo referente a su batalla con Pablo Casado, la presidenta madrileña ha expresado que se siente "como si no hubiera pasado nada": "Me siento como si Alberto Núñez Feijóo siempre hubiera estado aquí".

Gamarra acusa al Gobierno de actuar con "soberbia"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también se ha mostrado crítica con el Gobierno por actuar, según ha dicho, con "soberbia" y no negociar con ellos el plan de ahorro energético. "No es normal que el presidente en una gira en el extranjero reconozca que no llama al líder de la oposición", ha criticado, a lo que ha añadido: "Mientras practica el insulto al líder de la oposición, practica el indulto a otros partidos de los que depende electoralmente".

Para la secretaria general de los populares, el Gobierno debe abandonar la "intransigencia" ecológica. En este sentido, Gamarra ha declarado que "se confunde el ahorro energético que se está produciendo porque los españoles no pueden pagar las facturas con que esto sea el resultado de las medidas del Gobierno que está imponiendo".

Sobre la falta de acuerdo para renovar los órganos judiciales, Gamarra ha culpado a Sánchez, quien, según ha dicho, tiene sobre la mesa la propuesta del PP. "Parece que a Sánchez lo único que le preocupa es el control del Tribunal Constitucional", ha manifestado.