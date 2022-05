La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha causado polémica por sus últimas declaraciones sobre la vida en la región. Ayuso afirmó en un mitin en Arganda del Rey que en Madrid "no hay clases sociales, en contra de lo que intenta vender la izquierda".

La líder madrileña reivindicaba así el "vivir a la madrileña" al asegurar que en Madrid "no hay clasismo porque no se está pendiente de cuánto gana cada uno" y porque "no hay clases sociales en contra de lo que intenta vender la izquierda". "En Madrid ganas con el respeto, la ilusión y los proyectos comunes. Nos han intentado vender que, por el origen y por el bolsillo, nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Intentan provocar odios, colectivizar y llevar a la gente a las urnas a través de agravio", censuraba.

"Nos intentar ofender con lo de tabernarios, borrachos, homófobos... En una terraza en la Comunidad de Madrid, desde luego en toda España pero aquí, no nos importa la clase social de la persona con la que te tomas algo. Nos importa como convivimos con respeto en Madrid, algo maravilloso. Y cuando digo que si somos callejeros, tabernarios, se lo toman con tanta mofa porque no conocen cómo vivimos en esta comunidad que no cierra", destacaba.

Unas palabras que han sido duramente criticadas en redes sociales y que, incluso, ha reprendido la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. "Hay vulnerabilidad, más en unos barrios que en otros", ha afirmado la política de Ciudadanos, que ha asegurado que la política debe trabajar para que "vivas donde vivas puedas tener las mismas oportunidades".

Así ha respondido a los medios de comunicación tras la Carrera de la Mujer al ser preguntada por las declaraciones de la presidenta regional. Villacís ha recordado que se ha impulsado en el Consistorio el programa 'Iguala', en el que se invierte en identificar qué barrios son más vulnerables para poder dedicarse "a lo importante" que es "que haya igualdad de oportunidades".

"En Madrid cada uno le puede llamar como quiera, en Madrid hay vulnerabilidad y hay otros barrios donde hay menos vulnerabilidad y nosotros tenemos un programa que lo reconoce", ha resumido.